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Niño de 11 años murió de rabia tras despertar con un murciélago en la cara

El menor de edad sintió cómo el animal estaba posado entre la nariz y su boca. Las autoridades sanitarias advirtieron sobre las alertas a tener en cuenta en estos casos.

  • La familia del menor no acudió a atención médica de forma inmediata al no detectar arañazo ni mordeduras de murciélagos Foto: Robinson Sáenz Vargas
    La familia del menor no acudió a atención médica de forma inmediata al no detectar arañazo ni mordeduras de murciélagos Foto: Robinson Sáenz Vargas
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 2 horas
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Un menor de 11 años falleció de rabia luego de tener contacto con un murciélago mientras dormía. Este caso ha encendido las alarmas sobre los riesgos de esta enfermedad, considerada casi 100% mortal una vez que aparecen los síntomas.

La alerta la hizo la Revista de la Asociación Médica Canadiense (CMAJ), que entregó esta semana detalles del incidente ocurrido en el verano del 2024, cuando el niño se encontraba de vacaciones en una cabaña al norte de Ontario, Canadá.

Según los reportes, el menor despertó repentinamente al notar un murciélago posado en su rostro, específicamente entre la nariz y la boca. De forma instintiva, el niño apartó al animal de un manotazo; posteriormente, su padre lo atrapó con una olla y lo liberó al aire libre.

Debido a que el niño no presentaba marcas visibles de mordedura o arañazos, y a que el comportamiento del animal no parecía errático, la familia decidió no buscar atención médica inmediata, contó la revista. Sin embargo, 19 días después, el niño comenzó a experimentar síntomas alarmantes: hormigueo y entumecimiento en el lado derecho de la cara, hinchazón facial y pérdida de apetito.

Lea también: Detectaron un murciélago con rabia en Uruguay

Tras lo ocurrido, en una primera consulta de urgencias, los médicos confundieron los síntomas con una parálisis de Bell causada por el virus del herpes, recetándole antivirales. No obstante, el estado del menor se deterioró rápidamente. Días después regresó al hospital con vómitos, dificultad para tragar, fiebre y debilidad facial total en un lado.

Al ingresar en la unidad de cuidados intensivos pediátricos, el niño ya presentaba confusión y alucinaciones visuales. Fue en ese momento cuando la familia mencionó el contacto previo con el murciélago, lo que llevó a los médicos a sospechar de rabia.

Una prueba PCR confirmó el diagnóstico al cuarto día de su hospitalización. A pesar de los esfuerzos médicos y el uso de un respirador, el niño sufrió un daño neurológico irreversible y falleció al decimoséptimo día de su ingreso.

Este es el primer caso de rabia adquirida localmente en Ontario desde 1967. Aunque en Canadá se confirman miles de casos de rabia en animales anualmente, la transmisión a humanos es extremadamente rara; desde 1924, solo se han registrado 28 muertes por rabia en todo el país.

Sobre este caso, autoridades sanitarias han enfatizado que cualquier contacto directo entre un humano y un murciélago debe ser considerado de alto riesgo.

También han advertido que las mordeduras o arañazos de los murciélagos pueden ser tan pequeños que pasan desapercibidos, lo que retrasa la búsqueda de ayuda, por lo que una vez que un virus como la rabia ataca el sistema nervioso central y se manifiestan los síntomas, el desenlace es casi inevitablemente la muerte.

La recomendación general ante cualquier mordedura o sospecha de contacto con estos animales es lavar la zona con abundante agua y jabón durante 15 minutos y acudir de inmediato a un centro médico para recibir tratamiento preventivo.

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Preguntas y respuestas

¿Se puede contraer rabia sin una mordedura visible?
Sí. Las mordeduras y arañazos de los murciélagos pueden ser tan pequeños que pasan desapercibidos. Por eso cualquier contacto directo debe ser evaluado por un médico.
¿Cuánto tarda en aparecer la rabia?
Puede tardar desde varias semanas hasta meses. Una vez aparecen los síntomas, la enfermedad casi siempre resulta mortal.
¿Qué hacer si un murciélago toca a una persona?
Lavar inmediatamente la zona con abundante agua y jabón durante al menos 15 minutos y acudir a un centro médico para evaluar la aplicación de la vacuna y la inmunoglobulina.
Existe tratamiento preventivo antes de que aparezcan los síntomas. Después del inicio de la enfermedad, las posibilidades de supervivencia son extremadamente bajas.

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