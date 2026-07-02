Niño de 11 años murió de rabia tras despertar con un murciélago en la cara

Un menor de 11 años falleció de rabia luego de tener contacto con un murciélago mientras dormía. Este caso ha encendido las alarmas sobre los riesgos de esta enfermedad, considerada casi 100% mortal una vez que aparecen los síntomas.

La alerta la hizo la Revista de la Asociación Médica Canadiense (CMAJ), que entregó esta semana detalles del incidente ocurrido en el verano del 2024, cuando el niño se encontraba de vacaciones en una cabaña al norte de Ontario, Canadá.

Según los reportes, el menor despertó repentinamente al notar un murciélago posado en su rostro, específicamente entre la nariz y la boca. De forma instintiva, el niño apartó al animal de un manotazo; posteriormente, su padre lo atrapó con una olla y lo liberó al aire libre.

Debido a que el niño no presentaba marcas visibles de mordedura o arañazos, y a que el comportamiento del animal no parecía errático, la familia decidió no buscar atención médica inmediata, contó la revista. Sin embargo, 19 días después, el niño comenzó a experimentar síntomas alarmantes: hormigueo y entumecimiento en el lado derecho de la cara, hinchazón facial y pérdida de apetito.

Lea también: Detectaron un murciélago con rabia en Uruguay

Tras lo ocurrido, en una primera consulta de urgencias, los médicos confundieron los síntomas con una parálisis de Bell causada por el virus del herpes, recetándole antivirales. No obstante, el estado del menor se deterioró rápidamente. Días después regresó al hospital con vómitos, dificultad para tragar, fiebre y debilidad facial total en un lado.

Al ingresar en la unidad de cuidados intensivos pediátricos, el niño ya presentaba confusión y alucinaciones visuales. Fue en ese momento cuando la familia mencionó el contacto previo con el murciélago, lo que llevó a los médicos a sospechar de rabia.

Una prueba PCR confirmó el diagnóstico al cuarto día de su hospitalización. A pesar de los esfuerzos médicos y el uso de un respirador, el niño sufrió un daño neurológico irreversible y falleció al decimoséptimo día de su ingreso.