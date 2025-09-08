Otra vez Maduro volvió a adelantar la Navidad en Venezuela, ¿cuándo empieza?

Así como ocurrió el año pasado, donde anunció que adelantaría la celebración de la Navidad en Venezuela, el dictador Nicolás Maduro volvió a recurrir a esta estrategia en un momento tenso en el país sudamericano.

Durante el año 2024, mientras el régimen chavista era señalado por la comunidad internacional por fraude electoral en medio de las elecciones presidenciales que enfrentaron a Nicolás Maduro con Edmundo González, el dictador venezolano anunció que las fiestas de Navidad, las cuales se celebran en el mes de diciembre, comenzarían a festejarse en ese país desde octubre.

Nuevamente, en este 2025, el líder chavista ha replicado la estrategia y ha anunciado a través de la televisión estatal el adelantamiento de la temporada navideña en Venezuela.

“Vamos a aplicar la fórmula de otros años, que nos ha ido muy bien, para la economía, para la cultura, para la alegría, la felicidad, y vamos a decretar: desde el 1 de octubre arranca la Navidad en Venezuela otra vez, este año también”, declaró el dictador en su programa Con Maduro Más.