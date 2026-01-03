x

Rusia pide “firmemente” a Estados Unidos liberar a Maduro

Desde el Kremlin, el Ministerio de Exteriores ha hecho un llamado para la liberación del dictador venezolano Nicolás Maduro y Cilia Flores.

  • Vladimir Putin ha sido uno de los aliados más fuertes de Nicolás Maduro, con quien ha sostenido varias reuniones y previamente ha intervenido en medio de la escalada internacional de Estados Unidos contra el régimen venezolano. Foto: Getty Images
    Vladimir Putin ha sido uno de los aliados más fuertes de Nicolás Maduro, con quien ha sostenido varias reuniones y previamente ha intervenido en medio de la escalada internacional de Estados Unidos contra el régimen venezolano. Foto: Getty Images
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 8 horas
Rusia instó este sábado a Estados Unidos a liberar al presidente venezolano Nicolás Maduro y a su esposa, después de que el mandatario norteamericano Donald Trump anunciara su captura.

“Pedimos firmemente a las autoridades estadounidenses que reconsideren su postura y liberen al presidente legalmente electo del país soberano y a su esposa”, señaló el Ministerio ruso de Relaciones Exteriores en un comunicado.

Entérese: Venezuela en punto de quiebre: así fue la captura de Nicolás Maduro y los bombardeos en Caracas

En el mismo comunicado, el Ministerio de Exteriores ruso subrayó la “necesidad de crear condiciones para resolver cualquier problema existente entre Estados Unidos y Venezuela a través del diálogo”.

Este comunicado se dio tiempo después de que el gobierno de Rusia rechazara firmemente los ataques aéreos ocurrido en Venezuela en la madrugada del sábado y los calificara como un acto de “agresión armada” bajo “pretextos insostenibles”.

“Esta mañana, Estados Unidos cometió un acto de agresión armada contra Venezuela. Esto es profundamente preocupante y condenable. Los pretextos utilizados para justificar tales acciones son insostenibles”, declaró inicialmente el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia.

El pronunciamiento de Rusia no es de extrañar, pues en el mes de noviembre el Kremlin admitió que mantenía contacto con Venezuela tras la escalada de las Fuerzas Militares de Estados Unidos en el mar Caribe.

Estamos en contacto con nuestros amigos venezolanos”, declaró en aquel entonces el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, a la agencia TASS, dando a entender que más que por petición de Maduro, Venezuela y Rusia están unidas por “obligaciones contractuales”.

En contexto: Rusia confirma contacto con Venezuela ante presunta solicitud de ayuda de Maduro

Por el momento, la Embajada de Rusia en Caracas opera con normalidad, dada la situación actual, y se mantiene en contacto constante con las autoridades venezolanas y los ciudadanos rusos residentes en Venezuela, sin que haya constancia de heridos entre la comunidad.

Siga leyendo: Trump no dudó en apretar el gatillo, pese a ser llamado “el presidente de la paz”

*Con información de AFP y EuropaPress

Bloque de preguntas y respuestas

¿Qué pide Rusia tras la captura de Maduro?
Rusia solicitó a Estados Unidos liberar a Nicolás Maduro y a su esposa y resolver las diferencias mediante el diálogo.
¿Cómo calificó Rusia los ataques de EE. UU.?
Los calificó como “agresión armada” y señaló que los pretextos para justificar la acción son insostenibles.
¿Está en riesgo la comunidad rusa en Venezuela?
No, la embajada opera normalmente y no hay reportes de heridos entre los residentes rusos.

