Las seis reuniones encubiertas de Nocua en el caso “Papá Pitufo”, ¿por qué su infiltración es clave?

Por estos días, el nombre del supuesto contrabandista Diego Marín Buitrago, conocido como “Papá Pitufo”, volvió a cobrar relevancia pública. De un lado, por los dos encuentros que sostuvo el exdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), Jorge Lemus, con un abogado de Marín; y de otro, por la entrevista concedida por la exjefa de Contrainteligencia de la Policía, la coronel (r) Julie Ruiz, quien ha sido señalada de presuntamente favorecer con información a la organización del contrabandista.
En dos informes de Caracol Radio, Ruiz negó cualquier relacionamiento con el mayor (r) Peter Nocua, agente encubierto de la Fiscalía en el caso y quien fue señalado de colaborar con la organización de alias Papá Pitufo. A su turno, el exdirector Lemus respondió al Reporte Coronell que, efectivamente, sí se realizaron las dos reuniones con un emisario de Diego Marín.
El primer encuentro se dio bajo la sombra de un ofrecimiento de aporte por parte del presunto ‘zar del contrabando’. Sin embargo, en la segunda cita no solo se le notificó el rechazo de la oferta, sino que se le exigió que Xavier Vendrell —el asesor catalán hoy cercano a Roy Barreras— devolviera 500 millones de pesos en efectivo que ya habían llegado a sus manos.