Triste final: Mono ardilla fue rescatado en Medellín, pero no podrá volver a la naturaleza

Los animales salvajes siguen pagando “cadena perpetua” por la inconsciencia de quienes los comercializan y los desalmados que los compran y buscan domesticarlos a base de maltratos.

Esto es lo que se podría concluir luego de que el Área Metropolitana diera detalles del rescate de un mono ardilla, el cual no podrá regresar a su hábitat natural debido a las secuelas que le dejó el tiempo que pasó en cautiverio.



Según la autoridad ambiental, el animal, un macho adulto de una especie que no vive de forma natural en la subregión, fue recuperado por la Policía Ambiental en Medellín tras ser víctima del tráfico ilegal.

El pequeño simio quedó bajo el cuidado del Área Metropolitana. Cuando llegó al centro de recuperación animal, apenas pesaba 630 gramos y mostraba claros signos de desnutrición, tenía un diente fracturado y le faltaban otras piezas dentales.

También presentaba problemas en sus huesos que, según los expertos, se deben a que no recibió la alimentación adecuada para su desarrollo natural. Estas condiciones son permanentes y reflejan lo que puede pasar cuando un animal silvestre es tenido como mascota lejos de su entorno.



Además, durante las observaciones, se notó que, si bien el mono se mueve con agilidad entre las perchas, como lo haría en libertad, al mismo tiempo busca constantemente el contacto con las personas y vocaliza como si esperara atención humana. Ese comportamiento, que no es normal en la vida silvestre, hace que su adaptación a la vida en el bosque sea prácticamente imposible.



Por esa razón, los especialistas concluyeron que no es apto para ser liberado, pues su supervivencia en la naturaleza estaría comprometida por los cambios que sufrió en su cuerpo y en su manera de comportarse.