Triste final: Mono ardilla fue rescatado en Medellín, pero no podrá volver a la naturaleza

El Área Metropolitana rescató un mono ardilla víctima de tráfico ilegal en Medellín, pero las secuelas físicas y de comportamiento impiden su retorno. Conozca el impacto de la domesticación.

  • Este fue el pequeño primate que las autoridades rescataron en la capital antioqueña. FOTO: Cortesía
    Este fue el pequeño primate que las autoridades rescataron en la capital antioqueña. FOTO: Cortesía
El Colombiano
El Colombiano
hace 2 horas
bookmark

Los animales salvajes siguen pagando “cadena perpetua” por la inconsciencia de quienes los comercializan y los desalmados que los compran y buscan domesticarlos a base de maltratos.

El rescate del mono ardilla en Medellín por la Policía Ambiental

Esto es lo que se podría concluir luego de que el Área Metropolitana diera detalles del rescate de un mono ardilla, el cual no podrá regresar a su hábitat natural debido a las secuelas que le dejó el tiempo que pasó en cautiverio.

Según la autoridad ambiental, el animal, un macho adulto de una especie que no vive de forma natural en la subregión, fue recuperado por la Policía Ambiental en Medellín tras ser víctima del tráfico ilegal.

El pequeño simio quedó bajo el cuidado del Área Metropolitana. Cuando llegó al centro de recuperación animal, apenas pesaba 630 gramos y mostraba claros signos de desnutrición, tenía un diente fracturado y le faltaban otras piezas dentales.

Lea también: ¿No parará nunca su sufrimiento? Área Metropolitana rescató a dos monos cariblancos

También presentaba problemas en sus huesos que, según los expertos, se deben a que no recibió la alimentación adecuada para su desarrollo natural. Estas condiciones son permanentes y reflejan lo que puede pasar cuando un animal silvestre es tenido como mascota lejos de su entorno.

Además, durante las observaciones, se notó que, si bien el mono se mueve con agilidad entre las perchas, como lo haría en libertad, al mismo tiempo busca constantemente el contacto con las personas y vocaliza como si esperara atención humana. Ese comportamiento, que no es normal en la vida silvestre, hace que su adaptación a la vida en el bosque sea prácticamente imposible.

Por esa razón, los especialistas concluyeron que no es apto para ser liberado, pues su supervivencia en la naturaleza estaría comprometida por los cambios que sufrió en su cuerpo y en su manera de comportarse.

Características y hábitat natural del mono ardilla

Cabe resaltar que el mono ardilla es un primate pequeño que vive en los bosques tropicales de Sudamérica, como en la Amazonía de Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Surinam y Venezuela.

Estos animales suelen moverse en grupos y pasan la mayor parte del día entre los árboles. Además, su dieta incluye frutas, insectos, hojas y semillas, lo que los convierte en dispersores naturales de semillas y en piezas clave para mantener la salud de los bosques.

Consecuencias legales y ambientales del tráfico de fauna

Desde el Área Metropolitana del Valle de Aburrá hicieron un llamado a la comunidad para que no compre, posea ni comercialice fauna silvestre. Ojalá esta vez sí le presten atención.

Además: En el Valle de Aburrá rescataron a dos monos sometidos a torturas: a uno lo drogaban y al otro lo obligaban a usar pañal

Mantener animales como este fuera de su entorno natural no solo perjudica su salud, sino que también afecta a los ecosistemas y facilita la propagación de enfermedades que pueden afectar tanto a animales como a personas.

Además, la tenencia ilegal de fauna –que se merece un buen endurecimiento en las penas legales– contribuye a la pérdida de biodiversidad y condena a especies como el mono ardilla a vidas de sufrimiento en cautiverio.



Preguntas frecuentes sobre el tema:

¿Qué es la impronta humana en animales silvestres?
Es un proceso donde el animal pierde el miedo natural al hombre y aprende a depender de él para comer o socializar. Al buscar humanos en el bosque, estos animales suelen ser presa fácil de cazadores o mueren por falta de habilidades de defensa.
¿Cuál es la sanción por tener un mono ardilla en Colombia?
La ley colombiana establece multas millonarias (hasta 5.000 salarios mínimos) y penas de prisión de 60 a 108 meses por el tráfico, tenencia o comercialización de fauna silvestre, agravado por el maltrato animal.
¿A dónde llevan a los animales que no pueden ser liberados?
Son trasladados a Centros de Atención y Valoración (CAV) o zoológicos y bioparques con fines educativos, donde se les garantiza bienestar de por vida, aunque nunca recuperen su rol ecológico en la naturaleza.

Utilidad para la vida