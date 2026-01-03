Nicolás Maduro y su esposa están siendo trasladados a Nueva York tras ser capturados en Venezuela

Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron detenidos en territorio venezolano y están siendo trasladados a Nueva York bajo custodia de Estados Unidos, según confirmó el presidente Donald Trump en declaraciones a Fox News.
De acuerdo con el mandatario, ambos fueron sacados del país y conducidos inicialmente al buque militar Iwo Jima, desplegado en el mar Caribe. Trump precisó que el traslado se realiza por vía aérea y marítima, y que la pareja presidencial ya enfrenta cargos en tribunales de Nueva York, donde son acusados de delitos relacionados con conspiración narcoterrorista y tráfico de drogas.
El presidente estadounidense sostuvo que Maduro fue capturado mientras se encontraba en una “fortaleza” y aseguró que la operación se desarrolló sin bajas entre las tropas de su país. “Han sido responsables de la muerte de muchas personas, incluidos ciudadanos estadounidenses y gente de su propio país”, afirmó.