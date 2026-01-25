Hijo del presidente Petro fue víctima de hurto en Madrid: le robaron cadena de oro de $25 millones

Nicolás Alcocer Petro, hijo del presidente Gustavo Petro, fue víctima de un robo con violencia en el centro de Madrid durante la madrugada del sábado 24 de enero. Un joven de 23 años le arrancó del cuello una cadena de oro valorada en más de 25 millones de pesos colombianos, pero fue capturado tras una persecución policial que permitió recuperar la joya minutos después.

El hecho ocurrió alrededor de las cinco de la mañana, cuando Alcocer Petro, de 27 años, se disponía a tomar un taxi en la Gran Vía, una de las principales vías de Madrid, tras salir de un establecimiento de comida rápida. En ese momento, un individuo que llevaba gorra se le acercó por la espalda y, mediante un tirón en el cuello, le arrebató una cadena de oro cuyo valor fue estimado en unos 6.000 euros, equivalentes a aproximadamente 25.800.000 pesos colombianos.

Le recomendamos: Delincuentes se robaron más de 370 millones de pesos de la finca de Fredy Guarín en Rionegro, Antioquia

El ataque, que ocurrió cuando Nicolás se disponía a tomar un taxi, generó de inmediato los gritos de auxilio de la víctima, lo que llamó la atención de agentes del Grupo de Atención al Ciudadano (GAC) del distrito Centro que patrullaban una de las zonas más turísticas de la capital española. Los policías observaron a un hombre que huía a gran velocidad, mientras otra persona alertaba sobre el robo, por lo que iniciaron una persecución a pie por varias calles del sector.

El seguimiento comenzó en la Gran Vía, continuó por la calle de Hortaleza, siguió por la calle de Infantas y finalizó en la calle de La Puebla, donde los agentes lograron interceptar al sospechoso. Durante la huida, los uniformados vieron cómo el joven arrojaba la cadena al suelo, lo que facilitó su posterior recuperación en el lugar de la detención.

La Policía Nacional española confirmó que el presunto responsable es un joven de 23 años, de nacionalidad marroquí, con numerosos antecedentes por robos con fuerza y otros delitos contra el patrimonio, incluidos hechos similares. Tras su captura, fue trasladado a dependencias policiales acusado de robo con violencia e intimidación.