Murió “el rey más joven del mundo”, monarca de Uganda: llegó al trono a los 3 años

Su Majestad Oyo Rukidi IV, considerado por sus partidarios como “el rey más joven del mundo”, falleció a los 34 años, anunció el primer ministro de su tradicional reino en el oeste de Uganda. Toro (o Tooro), región situada en los confines de Uganda y la República Democrática del Congo, forma parte de los cinco reinos reconocidos simbólicamente por el presidente Yoweri Museveni.
Se trata de monarquías cuyos poderes son esencialmente culturales, pero que conservan una influencia política. Oyo Rukidi IV sucedió oficialmente a su padre, fallecido de un ataque cardíaco, en 1995, cuando tenía 3 años, y asumió plenamente su autoridad al alcanzar la mayoría de edad, en 2010.
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