¿Quién es Sebastián Ortega? El hijo de un poderoso político que será imputado junto al hermano de Daniel Quintero

Los reflectores de la nueva imputación que hará la Fiscalía el 3 de agosto por el presunto direccionamiento de los procesos de contratación del Área Metropolitana con el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí entre 2020 y 2021 se los llevó Miguel Quintero, hermano del exalcalde y actual superintendente de Salud de Gustavo Petro, Daniel Quintero.
Sin embargo, el ente acusador también judicializará al exsubdirector del Área, Álvaro Alonso Villada García; a la contratista de la misma entidad y exsecretaria de Quintero, Vanesa Álvarez Restrepo; y al particular Sebastián de Jesús Ortega Durán, quien ya había aparecido en denuncias y escándalos en Afinia y el enredo del lote de Carabineros. ¿Qué papel jugaron los dos últimos?
Sebastián Ortega es hijo de William Ortega Rojas, uno de los políticos más influyentes de Bello en las últimas décadas y jefe histórico de Cambio Radical en Antioquia. William Ortega fue concejal de Bello durante 15 años, diputado de Antioquia en cinco periodos y representante a la Cámara entre 2002 y 2006. Con los años, Ortega padre también construyó fortuna como constructor hotelero, comprando tierras a lo largo de la autopista Medellín-Costa Atlántica.
Entérese: ¿Cuál es el origen del caso por el que imputarán al hermano de Daniel Quintero?
De la mano de su padre, Sebastián entró al mundo del poder, pero no por la vía electoral sino por el manejo de recursos públicos. Antes de aparecer ligado a la administración de Daniel Quintero, ya había levantado fortuna propia con negocios comerciales en El Hueco. Además de la influencia heredada de su padre, Sebastián Ortega habría escalado con rapidez hasta convertirse en contratista y proveedor estrella de la Alcaldía de Quintero.