México vs. Sudáfrica, Shakira y manifestaciones: así comienza el Mundial 2026

Los aficionados al fútbol anhelan el inicio este jueves del tercer Mundial en México, donde varios colectivos sociales han prometido sembrar el caos para impulsar sus reivindicaciones.
El silbatazo sonará a las 13h00 locales (19h00 GMT) y 2:00 p.m. hora Colombia para que las selecciones de México y Sudáfrica den inicio al mayor Mundial de la historia, con 48 selecciones y 104 partidos.
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Pero los hinchas comenzaron a llegar hasta seis horas antes en previsión de bloqueos a los accesos al estadio Azteca, custodiados por centenares de militares y policías con equipo táctico y apoyados incluso por escuadrones a caballo.