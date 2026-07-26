¿Posesión de Abelardo podría trasladarse de Cauca a Cali? Alcalde y gobernadora respaldan la idea

Una posesión del presidente electo, Abelardo de la Espriella, en el departamento del Cauca parecía ser la primera opción, pero ahora el Congreso estudiaría una nueva proposición para trasladar la ceremonia del próximo 7 de agosto a Cali. La versión fue revelada por La FM, al parecer el cambio de sede sería notificado al Legislativo en las próximas horas. Y así comenzar el trámite con urgencia, ya que restan menos de dos semanas. La nueva alternativa surge después de que el Senado solicitara a las Fuerzas Militares y a la Policía Nacional un concepto sobre las condiciones de seguridad para desarrollar la sesión del Congreso en el Cauca.

Precisamente las consideraciones en materia de seguridad y logística estarían motivando la búsqueda de una nueva ubicación para el acto de posesión presidencial, por lo que el concepto de la Fuerza Pública será determinante para tomar una decisión definitiva.

¿Qué falta para confirmar el traslado a Cali?

Aunque Cali ha ido tomando fuerza como una opción para albergar la ceremonia, el cambio aún no está definido. La nueva proposición deberá ser debatida y aprobada por el Congreso para modificar la decisión que inicialmente respaldaba la realización de la posesión en el Cauca. Entérese: Congreso solicita informe de seguridad para garantizar la posesión de Abelardo de la Espriella en Cauca Hasta el momento no existe una determinación oficial sobre la sede del acto protocolario. Sin embargo, las versiones conocidas apuntan a que la capital del Valle del Cauca concentra el mayor respaldo para recibir la transmisión de mando del próximo 7 de agosto.

Alcalde de Cali y gobernadora del Valle respaldan la propuesta

La posibilidad de que la posesión se lleve a cabo en la capital del Valle del Cauca recibió el apoyo de Alejandro Éder, alcalde de Cali, quien afirmó: “Presidente, para Cali sería un honor recibir su posesión presidencial. Sería un hecho histórico que nuestra ciudad sea el escenario de este importante momento para el país”. El mandatario local agregó que la ciudad tiene disposición para trabajar de manera articulada con el nuevo Gobierno y reiteró que la sede de la Antigua FES está disponible para que el presidente pueda despachar desde allí cuando lo considere pertinente y atender las necesidades de Cali, del Valle del Cauca y del país.

Por su parte, Dilian Francisca Toro, gobernadora del Valle del Cauca, manifestó que el presidente electo ya había tenido un gesto simbólico con el departamento al escoger esa región para inscribir su candidatura. “Qué bueno sería que también fuese el primer Presidente que tomase posesión en Cali”, expresó. La gobernadora agregó que el Valle del Cauca necesita esperanza, seguridad y templanza, y ofreció trabajar de manera conjunta con el nuevo Gobierno para impulsar una estrategia de recuperación territorial del suroccidente del país. También aseguró que el departamento acompañará las iniciativas del presidente electo para fortalecer la seguridad en la región. Le puede gustar: Se firman los contratos de logística y transmisión televisiva para la posesión de Abelardo, ¿cuánto costarán?

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