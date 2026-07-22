Perros, gatos y hasta un chivo: más de 300 mascotas esperan a sus dueños tras el terremoto en Venezuela

Perros, gatos, tortugas y hasta un chivo... cientos de mascotas rescatadas de los escombros tras el doble terremoto en Venezuela permanecen en refugios temporales, a la espera de reencontrarse con sus antiguos dueños o sus nuevos amos adoptivos.
El 24 de junio, Venezuela sufrió los embates de dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 con apenas 39 segundos de diferencia entre sí, que han dejado más de 5.300 muertos.
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