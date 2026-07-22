Estadounidense murió en la entrada de un edificio en Bello, Antioquia

Después de dar una vuelta por el parque de Bello, un ciudadano americano con orígenes árabes y una mujer llegaron a un conjunto residencial del barrio Villas del Sol, en este municipio del norte metropolitano. Cuando se disponían a ingresar a la torre del apartamento donde se hospedaban, el extranjero se desplomó de repente, falleciendo en el sitio.
La muerte de Sirajaldin Khalifa Abdul Qadr, de 64 años, ocurrió sobre las 3:30 de la tarde del pasado martes en la carrera 63A con la calle 77, dentro del conjunto residencial Cerros de Avellaneda, en la parte alta del occidente de Bello.