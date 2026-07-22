David Santiago Tamayo: el antioqueño que asumirá el reto de recuperar la UNGRD

La reconstrucción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) tendrá un sello antioqueño. El ingeniero geólogo David Santiago Tamayo Roldán fue designado por el presidente electo, Abelardo de la Espriella, como nuevo director de la entidad, una de las instituciones más golpeadas por los escándalos de corrupción de los últimos años y que ahora enfrentará el reto de recuperar la confianza ciudadana, fortalecer la atención de emergencias y devolverle protagonismo a la prevención del riesgo en Colombia. El anuncio fue realizado durante la jornada de empalme entre el Gobierno entrante y las autoridades de Antioquia, un encuentro que reunió al mandatario electo con el gobernador Andrés Julián Rendón, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, alcaldes de distintas subregiones y varios de los ministros designados. Allí, además de discutir proyectos estratégicos para el departamento, De la Espriella presentó a Tamayo como el funcionario encargado de liderar una nueva etapa para la UNGRD.

Un perfil técnico para una entidad con muchos pendientes

A diferencia de otros directores que han llegado a la entidad con una trayectoria, en su mayor parte, política, Tamayo aterriza en la UNGRD con una formación técnica ligada al conocimiento del territorio y de los riesgos naturales. Es ingeniero geólogo, una profesión estrechamente relacionada con la evaluación de amenazas como movimientos en masa, inundaciones, avenidas torrenciales, erosión y otros fenómenos que afectan permanentemente a un país con la complejidad geográfica de Colombia. Lea más: De la Espriella nombrará a otros dos paisas: David Tamayo en la UNGRD y Mauricio Tobón como embajador en México Precisamente ese conocimiento será una de las principales herramientas con las que buscará orientar la entidad hacia un modelo que privilegie la prevención sobre la reacción, fortaleciendo la planificación territorial y la gestión del riesgo antes de que ocurran las emergencias. Más allá de las capacidades profesionales de Tamayo, el verdadero desafío estará en recuperar la legitimidad de una institución que terminó convertida en símbolo de uno de los mayores escándalos de corrupción recientes del país. La UNGRD quedó en el centro de las investigaciones judiciales por presuntas irregularidades en la contratación y manejo de recursos públicos destinados a la atención de desastres, un caso que derivó en procesos penales contra exdirectivos y exfuncionarios y que afectó gravemente la imagen de la entidad. Por esa razón, durante la presentación del nuevo director, el presidente electo dejó claro cuál será la prioridad de su administración: sanear la institución y devolverle su misión original.

¿Y cómo funciona la UNGRD?

La entidad coordina el Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y articula el trabajo de gobernaciones, alcaldías, organismos de socorro y entidades técnicas para prevenir, atender y recuperar los territorios afectados por fenómenos naturales y emergencias de origen antrópico. Su labor abarca desde la planeación de estrategias de reducción del riesgo hasta la coordinación de ayudas humanitarias, reconstrucción de infraestructura, monitoreo de amenazas y fortalecimiento de capacidades locales.

En un país donde las temporadas de lluvias, los deslizamientos, las inundaciones y los incendios forestales afectan cada año a miles de familias, el liderazgo de la entidad resulta determinante para reducir las pérdidas humanas, sociales y económicas.

Antioquia gana protagonismo

El nombramiento de David Santiago Tamayo también refleja el peso que Antioquia tendrá dentro del nuevo Gobierno. Su designación fue anunciada junto con otros nombramientos de figuras antioqueñas en cargos estratégicos y coincidió con decisiones como el traslado de la sede principal de ProColombia a Medellín y la creación de una sede alterna de la Presidencia en la capital antioqueña, medidas que fueron presentadas durante la jornada de empalme territorial. Entérese: ¿Quiénes son los paisas que ya figuran en la “Patria Milagro” de Abelardo de la Espriella? El presidente electo ha insistido en que su administración buscará tener una mayor presencia en las regiones y ha planteado un modelo de gobierno descentralizado, en el que Antioquia tendrá un papel relevante en la ejecución de varios proyectos nacionales. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. No cabe duda de que Tamayo llega a la UNGRD en un momento decisivo. Además de responder a las emergencias que enfrenta permanentemente el país, deberá reconstruir la confianza institucional, fortalecer los mecanismos de transparencia, mejorar la capacidad de respuesta ante desastres y demostrar que la gestión del riesgo puede volver a ser una política pública basada en criterios técnicos y no en intereses políticos. Bloque de preguntas y respuestas: