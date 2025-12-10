(Video) El primer mensaje de María Corina Machado tras recibir el Nobel de la Paz: crece la expectativa por su llegada a Oslo

María Corina Machado envió este miércoles 10 de diciembre en Oslo (Noruega) un mensaje para recibir el Premio Nobel de la Paz, a través de un discurso preparado por ella y leído por su hija, Ana Corina Sosa Machado, ante el Comité Nobel Noruego. El mensaje se presentó durante la ceremonia oficial, en un contexto marcado por la expectativa de su posible aparición pública en cuestión de horas, después de 16 meses sin poder salir de Venezuela.
Además, en su primera publicación en redes sociales tras el recibimiento por parte de su hija del Nobel de Paz, mencionó que: “Esta es la historia de un pueblo y su larga marcha hacia la libertad. Qué honor escuchar mi discurso de aceptación del Premio Nobel de la Paz 2025 en la voz de mi hija y saber que muy pronto podré abrazarla a ella y a mi familia nuevamente”.
En la misma publicación se puede ver el discurso completo que mandó María Corina Machado a través de su hija en inglés.