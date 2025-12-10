(Video) El primer mensaje de María Corina Machado tras recibir el Nobel de la Paz: crece la expectativa por su llegada a Oslo

María Corina Machado envió este miércoles 10 de diciembre en Oslo (Noruega) un mensaje para recibir el Premio Nobel de la Paz, a través de un discurso preparado por ella y leído por su hija, Ana Corina Sosa Machado, ante el Comité Nobel Noruego. El mensaje se presentó durante la ceremonia oficial, en un contexto marcado por la expectativa de su posible aparición pública en cuestión de horas, después de 16 meses sin poder salir de Venezuela. Entérese: Así fue como María Corina Machado salió de Venezuela: una lancha y ayuda de EE. UU. fueron claves Además, en su primera publicación en redes sociales tras el recibimiento por parte de su hija del Nobel de Paz, mencionó que: “Esta es la historia de un pueblo y su larga marcha hacia la libertad. Qué honor escuchar mi discurso de aceptación del Premio Nobel de la Paz 2025 en la voz de mi hija y saber que muy pronto podré abrazarla a ella y a mi familia nuevamente”. En la misma publicación se puede ver el discurso completo que mandó María Corina Machado a través de su hija en inglés.

Este inició con un agradecimiento al Comité Nobel Noruego en nombre de la familia y, según se dijo, de “todo un país”. Sosa Machado explicó que el premio reconoce la lucha del pueblo venezolano por la verdad, la libertad, la democracia y la paz. Lea también: “Señor Maduro: debe aceptar los resultados electorales y renunciar a su cargo”: dice presidente del premio Nobel al dictador El discurso resumió la historia de Venezuela desde su origen mestizo y recordó que en 1811 el país redactó la primera constitución hispanohablante, fundada en la dignidad humana, la libertad religiosa y la separación de poderes. Esa idea de que todas las personas nacen para ser libres fue presentada como la base de la identidad nacional. También destacó cómo, en el siglo XX, el petróleo impulsó avances en salud, educación y formación profesional, además de convertir a Venezuela en un país de acogida para migrantes y exiliados. Pero ese ciclo se deterioró cuando la concentración de la renta petrolera en el Estado debilitó las instituciones. Sosa describe el desmantelamiento democrático desde 1991, la censura, la persecución y la crisis que redujo la economía más del 80%, elevó la pobreza por encima del 86% y forzó la migración de 9 millones de venezolanos.

Las elecciones presidenciales y el impacto del terror estatal

El discurso dedicó un amplio segmento a las primarias de 2023, presentadas como el punto en el que la ciudadanía recuperó la confianza y convirtió el proceso electoral en una lucha ética, existencial y espiritual.

Ese impulso colectivo redefinió el sentido de la participación y preparó el camino para lo que vendría: “Nuestra lucha era mucho más que electoral. Era una lucha ética por la verdad, una lucha existencial por la vida y una lucha espiritual por el bien”, mencionó María Corina a través de su hija. Esa movilización se profundizó tras la inhabilitación de Machado, cuando Edmundo González asumió la candidatura y cómo millones de ciudadanos se organizaron para defender el voto mediante 600.000 voluntarios, plataformas tecnológicas, centros de llamadas en la diáspora y equipos trasladados de forma clandestina. El 28 de julio de 2024, esa red ciudadana permitió que las actas circularan desde todo el país en mulas, canoas o dispositivos móviles. Según el mensaje, González Urrutia ganó con el 67% de los votos en cada estado, ciudad y pueblo. Le puede interesar: “Estaré en Oslo, ya estoy en camino”: desde la clandestinidad María Corina Machado confirma su llegada a Noruega La reacción del régimen fue una operación de terror con 2.500 personas secuestradas, desaparecidas o torturadas, además de hogares marcados y familias tomadas como rehenes: “Terrorismo de Estado desplegado para sepultar la voluntad del pueblo”. El cierre del discurso le recuerda al mundo que la democracia es esencial para la paz. Enfatizó que la experiencia venezolana demuestra la necesidad de renovar la libertad cada día: “La paz es, en última instancia, un acto de amor”. La expectativa ahora se centra en la eventual aparición de Machado en Oslo. Su llegada podría convertirse en un momento decisivo para la visibilidad internacional de la crisis venezolana y para el llamado a una transición democrática.

