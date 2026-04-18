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El fuerte reclamo de María Corina Machado a Gustavo Petro: “No promueva la violencia en Venezuela”

Las declaraciones de la líder opositora venezolana María Corina Machado se dieron durante su visita a Madrid para participar en un evento, en el que respondió a los comentarios del presidente Gustavo Petro. Conozca su respuesta.

  • La líder opositora venezolana María Corina Machado durante una intervención en Madrid, donde cuestionó las declaraciones del presidente Gustavo Petro. FOTO: GETTY, COLPRENSA.
    La líder opositora venezolana María Corina Machado durante una intervención en Madrid, donde cuestionó las declaraciones del presidente Gustavo Petro. FOTO: GETTY, COLPRENSA.
Andrea Lara
Andrea Lara
hace 4 horas
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La líder opositora venezolana y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, lanzó fuertes críticas contra el presidente colombiano, Gustavo Petro, a quien le recomendó concentrarse en la situación interna de su país y no intervenir en los asuntos políticos de Venezuela. Sus declaraciones se produjeron durante una intervención en Madrid, donde cuestionó las recientes afirmaciones del mandatario sobre la crisis venezolana.

Machado respondió a comentarios de Petro en los que este se había mostrado contrario a su eventual regreso a Venezuela y había advertido sobre posibles tensiones políticas en ese escenario. La dirigente consideró que ese tipo de declaraciones no contribuyen a la estabilidad regional y, por el contrario, pueden interpretarse como una forma de presión innecesaria.

“Le recomiendo al señor Petro que se concentre en buscar la paz en Colombia, y no en promover violencia en Venezuela”, afirmó Machado ante medios internacionales, según registros difundidos por su equipo político. La opositora insistió en que los venezolanos buscan superar años de conflicto político mediante vías democráticas y no a través de confrontaciones.

Conozca: Abelardo de la Espriella se reunió con María Corina Machado, ¿de qué hablaron?

En su intervención, Machado defendió la necesidad de realizar elecciones “limpias y libres” en Venezuela, con participación de todos los sectores políticos. A su juicio, ese es el único camino para garantizar estabilidad, institucionalidad y el retorno de millones de migrantes que han salido del país en los últimos años.

La dirigente también rechazó las advertencias del presidente colombiano sobre un eventual escenario de “venganza política” en caso de un cambio de poder en Venezuela. Para Machado, ese tipo de afirmaciones “suena a amenaza” y no refleja el espíritu de reconciliación que, asegura, debe primar en la transición política del país vecino.

“Yo le tengo confianza a los venezolanos. El señor Petro no debería estar alertando, amenazando o azuzando la violencia en nuestro país”, subrayó.

Las declaraciones se producen en medio de la agenda internacional de Machado en España, donde ha sostenido reuniones con líderes políticos europeos y figuras de la oposición, además de encuentros con representantes de la diáspora venezolana.

El cruce de mensajes entre ambos líderes se da tras la propuesta de Petro de impulsar una “cogobernanza” temporal entre el chavismo y la oposición en Venezuela, con el objetivo de generar confianza antes de nuevas elecciones. El mandatario colombiano también ha planteado una visita a Caracas el próximo 24 de abril para reunirse con autoridades del país vecino.

El intercambio evidencia las diferencias entre ambos líderes sobre la salida a la crisis venezolana, en un momento de alta sensibilidad política en la región.

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