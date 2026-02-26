Marco Rubio advierte que EE. UU. tomará medidas tras ataque de Cuba a lancha de Florida

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aseguró que su país responderá “en consecuencia” una vez esclarezca lo ocurrido en el operativo de fuerzas cubanas contra una lancha procedente de Florida que dejó cuatro personas muertas. Conozca: A Cuba solo le quedan entre 15 y 20 días de reservas de petróleo antes de colapsar, según Financial Times Rubio se pronunció durante una cumbre de la Comunidad del Caribe (Caricom) celebrada en San Cristóbal y Nieves, donde afirmó que Washington no especulará hasta contar con información verificada. “Vamos a averiguar exactamente qué sucedió y responderemos como corresponde”, declaró ante la prensa. El jefe de la diplomacia estadounidense subrayó que, por ahora, todos los datos disponibles provienen de las autoridades cubanas, por lo que la Administración del presidente Donald Trump busca confirmar los hechos mediante información independiente. También negó que haya existido comunicación directa con el Gobierno de La Habana sobre el incidente y descartó cualquier participación de personal estadounidense en el tiroteo.

Marco Rubio aseguró que Estados Unidos no especulará sobre el incidente y que responderá una vez tenga claridad total sobre lo sucedido. FOTO: AFP.

Rubio añadió que la embajada de Estados Unidos en la capital cubana solicitó acceso a los sobrevivientes de la embarcación, quienes presuntamente serían ciudadanos estadounidenses, con el fin de conocer su estado y obtener su versión de los hechos.

¿Qué dice Cuba sobre el ataque?

De acuerdo con el Ministerio del Interior de Cuba, la Tropa Guardafrontera abatió a cuatro tripulantes de una lancha rápida que ingresó a aguas territoriales cubanas y no obedeció la orden de detenerse. Según el comunicado oficial, los ocupantes habrían abierto fuego contra la embarcación policial, lo que desató un intercambio de disparos. En el hecho también resultaron heridas seis personas que viajaban en la lancha, así como el comandante de la nave cubana, en la que patrullaban cinco efectivos. Las autoridades de la isla indicaron que la embarcación tenía matrícula del estado de Florida (FL7726SH) y fue detectada en la mañana del miércoles dentro de aguas territoriales cubanas.

Investigación en Florida sobre lancha atacada