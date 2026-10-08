Marco Rubio niega que EE. UU. esté bloqueando entrada de María Corina Machado a Venezuela

El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, negó que el país norteamericano haya pedido que se bloquee el regreso de María Corina Machado a Venezuela.

La líder opositora y premio Nobel de Paz venezolana María Corina Machado ha intentado volver a su país varias veces, pero no se le ha permitido. Ante eso, han surgido cuestionamientos de si la administración de Donald Trump, que hoy controla Venezuela por medio de su relación con el régimen autoritario de Delcy Rodríguez, ha puesto trabas para que Machado retorne.

Sin embargo, Rubio, principal responsable del manejo de la política exterior de Estados Unidos, dio otra versión. “No hemos pedido a nadie que impida la entrada de nadie en un lugar del mundo”, dijo a un grupo de periodistas en medio de una rueda de prensa en Atenas, la capital de Grecia.

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El alto funcionario también cuestionó las versiones que han sido difundidas por medios de comunicación de Estados Unidos, que se refieren al caso de la líder venezolana.

“¿Si está en los periódicos es cierto? Puedo enseñarte muchos artículos que están en los periódicos que no son ciertos”, dijo Rubio.

“Ustedes consiguen que alguien les diga algo y luego informan sobre ello, así que es un hecho y luego me preguntan sobre ello como si fuera una verdad”, agregó.

El secretario, uno de los más cercanos a Trump, reiteró su cuestionamiento hacia la pregunta. “Honestamente, no lo sé. El hecho de que ustedes publiquen algo no significa que sea cierto”, afirmó, añadiendo que “la premisa de la pregunta no es cierta”.