Así será la gira de Marco Rubio por Colombia, Ecuador y Perú con agenda antinarcóticos

El jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Marco Rubio, llegó este martes, 8 de septiembre a Colombia en la primera parada de una gira que también lo conducirá a Ecuador y Perú, países con líderes afines a Donald Trump. El objetivo del viaje es “reforzar la cooperación en la lucha conjunta contra el narcoterrorismo” y ”profundizar las relaciones comerciales” con los tres socios, explicó el Departamento de Estado. Rubio aterrizó en la caribeña Barranquilla, donde se reunió con el presidente Abelardo de la Espriella: “Queremos tener una relación de largo plazo” con Colombia, explicó Rubio a los periodistas en el aeropuerto de Miami, antes de despegar. Entérese: Atención: Marco Rubio llega a Colombia: inicia encuentro con Abelardo de la Espriella

El nuevo gobierno de Colombia quiere reanudar los lazos con su principal aliado militar tras la turbulenta relación entre Trump y su antecesor, Gustavo Petro. En su primer mes en el cargo, De la Espriella empezó un plan para doblegar con bombardeos a los poderosos carteles de la cocaína y terminó la “Paz Total” impulsada por Petro. Su gobierno autorizó operaciones militares conjuntas con Estados Unidos y en agosto recibió al jefe del Comando Sur para discutir su estrategia contra el narco. También se sumó al Escudo de la Américas, la coalición de países liderada por Trump para luchar contra el tráfico de drogas en la región. Rubio informó que Perú se unió a esa alianza, según un artículo de su autoría publicado el martes en medios de los países que visitará: “Estamos sincronizando esfuerzos para proteger a nuestro hemisferio”, escribió. Le pude interesar: ¿Tropas, drones o inteligencia? Lo que implica el Escudo de las Américas para Colombia

Rubio viajará luego a Quito para encontrarse con el mandatario Daniel Noboa y a Lima para sostener una reunión con la presidenta Keiko Fujimori. De orígenes cubanos, Rubio recordó que desde que asumió la diplomacia estadounidense América Latina y el Caribe se han vuelto una prioridad del gobierno Trump, y aseguró que quiere viajar a otros países de la región: “No podemos ir a todos lados”, dijo, pero esta mini gira ”reforzará nuestra presencia en el hemisferio”, aseguró. En Quito, Rubio será recibido por Noboa, uno de los mayores socios de Washington en la lucha antinarco. Estados Unidos y Ecuador actualmente llevan a cabo operativos contra embarcaciones presuntamente ligadas a las mafias en el Pacífico ecuatoriano. En una semana al menos cinco barcos han sido hundidos en estas acciones militares. Lea más: Marco Rubio, el hombre de confianza de Donald Trump que se reunirá con De la Espriella

Doctrina “Donroe”: la nueva estrategia de Trump para aumentar su influencia en América Latina

Desde el regreso de Trump a la Casa Blanca en enero de 2025, varios países como Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador y Honduras han iniciado o confirmado un giro hacia gobiernos conservadores. Washington manifiesta su clara voluntad de influir en la región latinoamericana en nombre de la ”doctrina Donroe”, una fusión del nombre de pila de Donald Trump y el apellido de James Monroe, presidente estadounidense que designó a América Latina como esfera de influencia de Estados Unidos hace más de dos siglos. Le puede interesar: Comercio Colombia-Estados Unidos: qué está en juego con la visita de Marco Rubio La gira ocurre tras la captura en enero del mandatario venezolano Nicolás Maduro en un operativo militar de Estados Unidos en Caracas. Y pocos días después del anuncio de un acuerdo con el gobierno interino de Venezuela que otorga a Washington el control mayoritario de más de 65.000 millones de barriles de las reservas petroleras del país.

Reconstrucción de Colombia tras el terremoto: Rubio hablará de la ayuda de EE. UU.

Rubio también discutirá en Barranquilla sobre la reconstrucción tras el devastador terremoto del 10 de agosto que causó más de 330 muertos en Colombia, según el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott.

El sismo destruyó colegios, hospitales y miles de viviendas en varias ciudades. De la Espriella pidió ayuda de Estados Unidos y la suspensión de los aranceles para facilitar las obras. La reunión “muestra el inicio de la reconstrucción de una alianza estratégica con Estados Unidos, nuestro principal socio en la región”, dijo el canciller colombiano, Omar Bula, en un video compartido con los medios. Siga leyendo: China prende las alarmas: acuerdo petrolero entre EE. UU. y Venezuela amenaza deuda de miles de millones Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas y respuestas: