Así será la gira de Marco Rubio por Colombia, Ecuador y Perú con agenda antinarcóticos

El jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Marco Rubio, llegó este martes, 8 de septiembre a Colombia en la primera parada de una gira que también lo conducirá a Ecuador y Perú, países con líderes afines a Donald Trump. El objetivo del viaje es “reforzar la cooperación en la lucha conjunta contra el narcoterrorismo” y ”profundizar las relaciones comerciales” con los tres socios, explicó el Departamento de Estado.
Rubio aterrizó en la caribeña Barranquilla, donde se reunió con el presidente Abelardo de la Espriella: “Queremos tener una relación de largo plazo” con Colombia, explicó Rubio a los periodistas en el aeropuerto de Miami, antes de despegar.
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