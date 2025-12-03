¿Maduro, realmente asustado? Cambia hasta de cama y celular por presiones de Trump

Nicolás Maduro parece sentir “pasos de animal grande” ante la constante presión del gobierno estadounidense para que deje el poder en Venezuela.
Su homólogo, Donald Trump, ha recurrido a una estrategia de presión sin precedentes en el Caribe, y a su vez al diálogo intentando encontrar una transición pacífica en la nación suramericana; sin embargo, esta última no ha dado frutos por lo que se teme que en las próximas semanas el mandatario norteamericano dé la orden a sus tropas de atacar por tierra a Venezuela y sacar a Maduro de donde esté.
Y es que muchos, en medio de este despliegue militar contra el narcotráfico que cada vez se acerca más a Venezuela y con ello al cartel de los Soles, han asegurado que Maduro no termina el año en el poder y por eso el líder del régimen está tomando acciones extremas para protegerse.