x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

¿Maduro, realmente asustado? Cambia hasta de cama y celular por presiones de Trump

El líder del régimen venezolano estaría cambiando constantemente el lugar donde duerme, su teléfono celular y rotando su seguridad personal con guardaespaldas cubanos ante las amenazas de Estados Unidos de sacarlo del poder.

  • Aunque públicamente parece no preocuparle las presiones de Trump, Maduro estaría tomando medidas para protegerse ante lo que pueda sucederle en las próximas semanas. FOTO: GETTY
    Aunque públicamente parece no preocuparle las presiones de Trump, Maduro estaría tomando medidas para protegerse ante lo que pueda sucederle en las próximas semanas. FOTO: GETTY
El Colombiano
El Colombiano
hace 8 horas
bookmark

Nicolás Maduro parece sentir “pasos de animal grande” ante la constante presión del gobierno estadounidense para que deje el poder en Venezuela.

Su homólogo, Donald Trump, ha recurrido a una estrategia de presión sin precedentes en el Caribe, y a su vez al diálogo intentando encontrar una transición pacífica en la nación suramericana; sin embargo, esta última no ha dado frutos por lo que se teme que en las próximas semanas el mandatario norteamericano dé la orden a sus tropas de atacar por tierra a Venezuela y sacar a Maduro de donde esté.

Lea aquí: Estas son las condiciones que puso Nicolás Maduro para dejar Venezuela y la respuesta de Donald Trump

Y es que muchos, en medio de este despliegue militar contra el narcotráfico que cada vez se acerca más a Venezuela y con ello al cartel de los Soles, han asegurado que Maduro no termina el año en el poder y por eso el líder del régimen está tomando acciones extremas para protegerse.

The New York Times señala este miércoles que el mandatario venezolano ha reforzado su seguridad personal, “incluido un cambio de camas”, ante la creciente amenaza de una intervención militar estadounidense.

“Maduro ha intentado protegerse de un posible ataque de precisión o de una incursión de las fuerzas especiales al cambiar con frecuencia el lugar donde duerme y el teléfono celular (...)”, señala el medio estadounidense que cita a siete personas cercanas al gobierno venezolano que hablaron bajo condición de anonimato.

Siga leyendo: ¿Por qué Rusia y China no intervienen en la tensión geopolítica entre Trump y Maduro?

Describieron, así mismo, toda una atmósfera de tensión y preocupación en el círculo íntimo del presidente que frente a sus seguidores ha tratado de restar importancia a las amenazas de Estados Unidos, transmitiendo una apariencia despreocupada y relajada. Pero hasta en esas intervenciones públicas se nota el nivel de alerta del régimen.

Maduro, “se ha dirigido al público venezolano casi a diario, con lo cual mantiene el bombardeo de relaciones públicas que ha caracterizado su gobierno en los últimos años”, describe el NYT; sin embargo, “ha reducido su participación en actos programados y transmisiones en directo, y los ha sustituido por apariciones públicas espontáneas y mensajes pregrabados”.

Este lunes, de hecho, el mandatario apareció sorpresivamente en un mitin en Caracas y cambió su recorrido programado poco antes de su aparición. Mientras hablaba ante sus seguidores, un francotirador custodiaba el escenario.

Además, “para reducir el riesgo de traición”, Maduro también ha ampliado el papel el número de los guardaespaldas cubanos en su esquema de seguridad personal “y ha incorporado más agentes de contraespionaje cubanos al ejército venezolano”, pues aunque aparentemente tiene la lealtad de las fuerzas militares, una insurrección suya podría sacarlo más rápido del poder.

Le puede interesar: El ingenioso movimiento de ajedrez de EE. UU. en República Dominicana que reordena el tablero del Caribe: ¿se enfoca en Colombia y Venezuela?

Mientras tanto, en medio del despliegue militar, hay una tensa calma. En las últimas semanas, no se han reportado ataques contra embarcaciones y las conexiones aéreas con Venezuela siguen reducidas en medio del llamado de Maduro a su ejército y milicias a estar alerta mientras el “enemigo” asecha.

Temas recomendados

Narcotráfico
Internacional
Conflictos internacionales
Política internacional
Crisis en Venezuela
Relaciones internacionales
Embarcaciones
régimen
Estados Unidos
Venezuela
Nicolás Maduro
Donald Trump
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida