El decreto que sacude al sistema pensional de Colombia: por qué sí afecta a fondos y aseguradoras, pero no a Colpensiones

La reciente publicación de un proyecto de decreto del Ministerio de Hacienda desató polémica entre aseguradoras, fondos privados y usuarios del sistema pensional.
Sin embargo, Colpensiones salió a aclarar que la norma, tal y como está redactada, no toca ni afecta al Régimen de Prima Media (RPM) ni la forma en que la entidad paga sus pensiones.
El alcance del decreto es mucho más específico y está totalmente dirigido al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS), administrado por los fondos privados.
Puede leer: Gobierno busca reducir recursos para pensiones mínimas: Asofondos alerta menos cobertura y mesadas más bajas