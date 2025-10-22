x

Maduro propuso crear una app de vigilancia para que los venezolanos reporten “las 24 horas del día todo lo que ven y oyen”

Nicolás Maduro propuso crear una app para la “defensa del país” en medio de la tensa situación por el despliegue militar de Estados Unidos en el mar Caribe.

  Nicolás Maduro dijo que la aplicación estará integrada con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) de Venezuela. FOTO: Getty
    Nicolás Maduro dijo que la aplicación estará integrada con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) de Venezuela. FOTO: Getty
El Colombiano
El Colombiano
Agencia AFP
Colprensa
hace 9 horas
bookmark

Nicolás Maduro, líder del régimen en Venezuela, pidió a su gobierno en su programa de televisión crear una aplicación en la que tenga participación la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).

El fin de esta aplicación es que “el pueblo pueda reportar las 24 horas del día todo lo que ve, todo lo que oye” y que pueda denunciar cualquier actividad que se considere como amenaza a la soberanía del territorio nacional para la “defensa del país”.

La plataforma, según Nicolás Maduro, “debe proceder junto a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, de inmediato, junto a las Unidades Comunales de Milicias y las Bases Populares de Defensa Integral, el sistema defensivo territorial nacional”.

Lea aquí: “Presidente, expropiar es robar”: la voz que desafió al poder y convirtió a María Corina Machado en símbolo de libertad

“Es una idea maravillosa. Tenemos ese instrumento, lo tenemos todo: la organización, la conciencia, el liderazgo, las unidades comunales milicianas, la Milicia Bolivariana, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana con sus sistemas de armas y muchas otras cosas”, añadió Maduro.

Estas declaraciones se dan en medio del operativo estadounidense con siete buques de guerra en aguas internacionales del Caribe, cerca de las costas venezolanas, que Caracas considera como una “amenaza” para presionar un “cambio de régimen”.

Maduro tacha de “asedio” la movilización estadounidense en el Caribe. Como respuesta, el mandatario había ordenado ejercicios militares y llamó a civiles a alistarse en la reserva.

El cuestionado sistema VenApp en Venezuela

La aplicación se debe desarrollar dentro del sistema VenApp, una aplicación creada en 2022 para que, entre otras cosas, los venezolanos reportaran a “guarimberos” (manifestantes en bloqueos de calles).

Inicialmente, el Gobierno de Maduro había anunciado la app con el propósito de recibir denuncias públicas sobre asuntos como cortes de energía y emergencias médicas.

El año pasado, en medio de los procesos electorales denunciados como un fraude por la oposición, Amnistía Internacional advirtió que Maduro habría usado la aplicación para incitar a las personas a denunciar a quienes cuestionaban su elección.

Lea más: Maduro anuncia despliegue total de fuerzas en Venezuela ante “amenazas” de Estados Unidos

“Al parecer, tras anunciarse la reelección de Maduro, se ha reacondicionado con una funcionalidad adicional que permite a quienes la utilizan denunciar a manifestantes”, señalaba el informe de la entidad.

Matt Mahmoudi, director de la Iniciativa Silicon Valley de Amnistía Internacional, había dicho que “al alentar la denuncia de manifestantes y proporcionar una plataforma en la que esto se pueda hacer en gran escala, el gobierno venezolano corre el riesgo de violar el derecho internacional de los derechos humanos”.

En ese entonces, estallaron protestas luego de la reelección y los disturbios dejaron 27 muertos y 2.400 detenidos, según cifras oficiales.

El pasado julio, la Amnistía Internacional denunció también un “repunte” en las desapariciones forzadas tras las elecciones presidenciales de hace un año.

Derechos humanos
Internacional
Política
Redes sociales
Crisis en Venezuela
Gobierno de Venezuela
Venezuela
Estados Unidos
Nicolás Maduro
