Stephanie Rodas, hija de la víctima, relató a Univisión que, aunque el pronóstico médico es desalentador y las opciones de supervivencia son bajas tras un reporte preliminar, ella mantiene la fe.

“Yo la vi y dije no, no, esa no es mi mamá, uno no podía ver la cara. Tenía sangre en los oídos, tenía sangre en los ojos”, afirmó la hija de la víctima.

Los profesionales de la salud le aseguraron que las probabilidades de que muera son altas, debido a su delicado estado de salud. “La verdad me dijeron que ella se va a morir. De pronto soy boba por creer en ese 1%, pero creo en ese 1% y yo sé que mi mamá es una guerrera”, detalló Stephanie.