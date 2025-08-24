América y Atlético Nacional no se hicieron daño, igualaron en el Pascual con goles de Morelos y Ramos

Atlético Nacional empató este domingo ante América en el estadio Pascual Guerrero de Cali por la octava fecha de la Liga Betplay 2-2025, en la que los jugadores de ambos equipos expresaron su solidaridad en medio de los ataques terroristas de la presente semana en el país. “Fuerza Colombia, Fuerza Cali, Fuerza Antioquia”. Fue el mensaje que exhibieron, en sus camisetas, en medio de un minuto de silencio en memoria de las víctimas. Al escenario deportivo solo ingresaron 10.536 personas.

La antesala del encuentro también sirvió para que Edwin Cardona rompiera su silencio cinco días después de la eliminación de Nacional de la Copa Libertadores. El volante pidió perdón luego de una serie continental en la que dilapidó dos penaltis y fue expulsado.

Al minuto 8 le invalidaron gol al venezolano Jhon Murillo, de América, al desestabilizar a Juan José Arias. En esa jugada, David Ospina había salido mal del área y chocó contra Arias. Grave error del arquero, que lo salvó en ese momento el VAR al revisar el tanto de Murillo. Durante el juego, David se mostró nervioso en varias intervenciones.

Al 18, buscando crear juego desde su propia área, los locales perdieron el esférico, situación que aprovechó Alfredo Morelos y abrió el marcador. Fue su tanto número 25 con el cuadro de Antioquia.

Después, en el 29’, tras una desconcentración en la defensa, América llegó al empate, de cabeza, por medio de Luis Ramos. Fue el primer disparo al arco de los anfitriones.

El Verde, con una posesión de balón del 62%, generó más peligro tanto que el arquero Jorge Soto evitó, al 44’, un nuevo tanto, esa vez tras el remate de Andrés Felipe Román. En esa primera parte, Nacional perdió por lesión a Mateus Uribe, quien salió del campo llorando. Su equipo aún no da detalles del problema que sufre el volante.

En la parte complementaria, Nacional se salvó luego de un fuerte remate de Jan Lucumí (71’) que pasó cerca del arco, y luego en una buena jugada colectiva y que desperdiciaron tras un buen centro de Josen Escobar.

Nacional es sexto en la Liga con 13 puntos, a cuatro del líder Junior. América es 18 con cinco unidades.

El próximo desafío del Verde será este miércoles (8:30 p.m.) por octavos de la Copa Colombia ante Quindío; por Liga, se medirá el domingo (2:00 p.m.) a Envigado.