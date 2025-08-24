Secretario de Seguridad de Antioquia sería investigado por la Procuraduría: publicó fotos de Iván Cepeda y habría incurrido en participación en política

La Procuraduría General de la Nación abrió una indagación previa por presunta participación en política, contra funcionarios por determinar de la Secretaría de Seguridad de Antioquia, por una publicación en Twitter en la que se critica la candidatura presidencial del senador Iván Cepeda.

La publicación fue hecha en la cuenta de Twitter del general (r) Luis Eduardo Martínez, secretario de seguridad de Antioquia.

En ella aparecen varias imágenes del senador Cepeda al lado de miembros de las FARC, que se apartaron del proceso de paz y crearon la Segunda Marquetalia, como Iván Márquez y Jesús Santrich, y del comandante del ELN Pablo Beltrán.

La foto aparece acompañada en el trino por un mensaje que dice “Un hecho vale más que mil palabras”.

La publicación provocó de inmediato una controversia en la que intervino incluso el presidente de la República, Gustavo Petro.