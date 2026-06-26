Madre busca a su hijo entre escombros tras terremoto en Venezuela: “Son muchas rocas y con las manos no se puede”

Amparo del Giudice escarba con sus propias manos una montaña de escombros en busca de su hijo, una de las víctimas de los terremotos más devastadores en Venezuela desde 1900.
La suya es una de las tantas tragedias que dejaron dos sismos de 7,2 y 7,5 grados de magnitud que se sucedieron el miércoles en menos de un minuto en el norte de Venezuela. El balance oficial es de al menos 589 muertos, aunque se teme que el saldo final alcance los miles.
Entérese: Atención: cifra oficial de muertos por terremoto en Venezuela subió a 920; 3.360 heridos