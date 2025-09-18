x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

Emmanuel Macron presentará “pruebas científicas” a tribunal de EE. UU. para demostrar que su esposa es mujer

La pareja había demandado por difamación a la podcaster estadounidense Candace Owens. En este recurso incorporarán “testimonios periciales que contienen sustento científico”.

  • Los esposos Macron agregarán “pruebas científicas” a la demanda contra Candace Owens. FOTO: GETTY
Sandra Segovia Marín
Sandra Segovia Marín

Digital - Alcance

18 de septiembre de 2025
bookmark

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, y su esposa, Brigitte, interpusieron una demanda por difamación al podcaster conservadora estadounidense Candace Owens, luego de que esta última afirmara que la primera dama francesa “podría ser un hombre”.

En el marco de este proceso se incorporarán “testimonios periciales que contienen sustento científico”,para dejar en claro el sexo biológico con la intención de que terminen los ataques que “desgastan a la familia”. La pareja también entregará fotos de Brigitte embarazada y criando a sus hijos, las cuales deberán cumplir con ciertas reglas y estándares para aplicar al caso.

Enterese: Emmanuel Macron demandó a la podcaster Candace Owens para asegurar que su esposa es un hombre

La defensa de Macron había presentado ante el Tribunal Superior de Delaware el recurso de 218 páginas en el que aseguraban que Owens había creado“una implacable campaña de difamación de un año de duración contra los Macron”.

Tom Clare, el abogado de la pareja, dijo a la cadena BBC que para él resulta “increíblemente perturbador pensar que uno tenga que ir y someterse a este tipo de pruebas”, entendiendo que Brigitte, de 72 años, va a estar expuesta ante el público solo por demostrar que es mujer. “Si las molestias que ella va a asumir son el costo que tiene el dejar las cosas claras y detener esto, ella está 100% dispuesta a hacerlo”, aseveró.

Le puede interesar: El nuevo primer ministro de Francia, Sébastien Lecornu, asume su cargo en medio de bloqueos y huelgas en el país

Candace Owens, con 5 millones de suscriptores de YouTube, ha producido varios videos titulados Becoming Brigitte, los cuales han generado incomodidad en la pareja que a través de un comunicado manifiestan que “la campaña de difamación de Owens fue claramente diseñada para acosarnos y causarnos dolor a nosotros y a nuestras familias, y para obtener atención y notoriedad”.

Y añaden: “Le dimos todas las oportunidades para que se retractara de estas acusaciones, pero se negó. Esperamos sinceramente que esta demanda aclare las cosas y ponga fin a esta campaña de difamación de una vez por todas”.

En septiembre del año pasado, dos mujeres fueron condenadas por difundir afirmaciones falsas tras publicar en YouTube que Brigitte Macron ha sido un hombre llamado Jean-Michel Trogneux, quien en realidad es su hermano.

Con información de AFP*

Siga leyendo: ¿La ciudad del amor? Emmanuel Macron sorprendió con un fervoroso beso a su ministra de Deportes en los Olímpicos en París

Temas recomendados

Mujeres
Internacional
Justicia
Familia
Mundo
Pruebas
Demanda
Primera dama
presidente
Abogado
Difamación
Francia
Estados Unidos
Emmanuel Macron
