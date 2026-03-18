Bukele tras la aprobación de la cadena perpetua en El Salvador: Una lucha contra los “bufetes legales del crimen”

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, endureció recientemente su guerra contra las pandillas con una reforma constitucional para castigar con cadena perpetua a “homicidas, violadores y terroristas”, en el país con la mayor tasa de encarcelamiento del mundo.
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Bukele, con poderes casi absolutos, presentó su iniciativa al Congreso días después de que oenegés lo señalaran de cometer “crímenes de lesa humanidad” en su política contra la delincuencia, que varios países latinoamericanos buscan emular.