Video | Así fue la llamada televisada de Gabriel Boric a José Antonio Kast para felicitarlo por su triunfo en las presidenciales de Chile

Siguiendo una “linda tradición”, el presidente chileno Gabriel Boric, llamó este domingo a José Antonio Kast, ganador de las elecciones, para felicitarlo y manifestarle su buena disposición para adelantar la transición del poder.
Kast, un ultraderechista de 59 años con quien Boric se había enfrentado hace cuatro años (2021) en el balotaje, se impuso este 14 de diciembre con un 58,16 % de los votos a la comunista Jeannette Jara, que alcanzó el 41,84 % de los sufragios.
El presidente electo logró más de 7,2 millones de votos, convirtiéndose en el candidato más votado en la historia de la democracia chilena, un país en el que, por primera vez, el voto fue obligatorio. Kast también es el primer ultraderechista en liderar al país tras el fin de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), de quien se considera seguidor.