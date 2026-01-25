Continúa la liberación de presos políticos en Venezuela, ¿cuántos van en un solo día?

Más de 100 presos políticos salieron de la cárcel este domingo 25 de enero en Venezuela, en un proceso que avanza a cuentagotas entre la incertidumbre de sus familias y la dura presión de Washington tras la caída de Nicolás Maduro.
El gobierno de Deicy Rodríguez, quien asumió el poder de forma temporal tras la captura de Maduro en una operación militar estadounidense el 3 de enero, prometió un “número importante” de liberaciones.
La oposición y ONG defensoras de derechos humanos denuncian, no obstante, lentitud en el proceso. Familiares aguardan a las afueras de los penales y pasan la noche a la intemperie con la esperanza de ver a sus seres queridos salir de los calabozos.
“En el Foro Penal hemos verificado 104 excarcelaciones de presos políticos en Venezuela el día de hoy. Seguimos verificando otras excarcelaciones”, escribió el domingo por la noche el director de Foro Penal, Alfredo Romero, en la red social X.
El gobierno venezolano contabiliza 626 excarcelaciones desde diciembre, cifra que la presidenta Rodríguez pedirá verificar al alto comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, Volker Türk.