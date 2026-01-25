Continúa la liberación de presos políticos en Venezuela, ¿cuántos van en un solo día?

Más de 100 presos políticos salieron de la cárcel este domingo 25 de enero en Venezuela, en un proceso que avanza a cuentagotas entre la incertidumbre de sus familias y la dura presión de Washington tras la caída de Nicolás Maduro. El gobierno de Deicy Rodríguez, quien asumió el poder de forma temporal tras la captura de Maduro en una operación militar estadounidense el 3 de enero, prometió un “número importante” de liberaciones. Lea más: La amenaza de muerte que habría recibido Delcy Rodríguez de EE. UU. tras la captura de Maduro: “Nos dieron 15 minutos” La oposición y ONG defensoras de derechos humanos denuncian, no obstante, lentitud en el proceso. Familiares aguardan a las afueras de los penales y pasan la noche a la intemperie con la esperanza de ver a sus seres queridos salir de los calabozos. “En el Foro Penal hemos verificado 104 excarcelaciones de presos políticos en Venezuela el día de hoy. Seguimos verificando otras excarcelaciones”, escribió el domingo por la noche el director de Foro Penal, Alfredo Romero, en la red social X. El gobierno venezolano contabiliza 626 excarcelaciones desde diciembre, cifra que la presidenta Rodríguez pedirá verificar al alto comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, Volker Türk.

“Ya basta de mentira”, exclamó ella el pasado viernes 23 de enero. El total oficial contrasta con reportes de ONG. Foro Penal reporta 375 desde el mismo mes, poco más de la mitad al contar las excarcelaciones de este domingo. Esa y otras organizaciones defensoras de derechos humanos estiman que cientos de opositores todavía están tras las rejas en Venezuela. Además del compromiso de liberar presos políticos, Rodríguez dio un vuelco a la relación con Washington con acuerdos petroleros, en tanto que reorganiza el gabinete ministerial y los altos mandos militares.

Una señal de “paz” en Venezuela

La nueva tanda de excarcelaciones en Venezuela se produce después de que Rodríguez llamara el sábado 24 de enero a “alcanzar acuerdos” con la oposición para lograr la “paz”. “No puede haber diferencias ni políticas ni partidistas cuando se trata de la paz de Venezuela”, dijo la mandataria interina desde el estado de La Guaira. “Desde las diferencias tenemos que encontrarnos y alcanzar acuerdos”, agregó. Las protestas espontáneas contra la cuestionada reelección de Maduro en 2024 terminaron en represión y el arresto de más de 2.000 personas en 48 horas. Además, rige un estado de conmoción que castiga con prisión a quien apoye el ataque estadounidense. Las autoridades venezolanas excarcelaron el jueves 22 de enero al yerno de Edmundo González Urrutia, rival de Maduro en las cuestionadas elecciones de 2024. Entérese: Familia del niño ecuatoriano detenido en EE. UU. suplica para que sea liberado Rafael Tudares estuvo preso más de un año por cargos de terrorismo, un fallo que González Urrutia denunció como una “represalia”. El excandidato presidencial Enrique Márquez también salió de la cárcel, igual que la experta en temas militares y activista de derechos humanos Rocío San Miguel, y el activista Roland Carreño, periodista de profesión.

Algunos de los que aún añoran su libertad en Venezuela