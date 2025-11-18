Congreso de EE. UU. avala casi por unanimidad una ley que ordena desclasificar los documentos del caso Epstein

La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó durante este martes un proyecto de ley que le ordenaría al Departamento de Justicia desclasificar todos los archivos relacionados con la investigación del caso Epstein. Las sillas de los Demócratas llevaban varios meses insistiendo, pero la presión del presidente Donald Trump lo habría retrasado.
Epstein, conocido por ser un magnate multimillonario del ámbito financiero, fue acusado de liderar una red de pederastia que llegó a salpicar al actual mandatario de Estados Unidos. Se suicidó en prisión durante el 2019, lo que hizo que la investigación se entorpeciera.
