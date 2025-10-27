Leopoldo López dice que Petro pertenece a la misma red criminal que Maduro

El opositor venezolano Leopoldo López acusó al presidente de Colombia, Gustavo Petro, de haberse convertido “en el primer vocero internacional en apoyo a la dictadura de Nicolás Maduro” y sugirió que esa postura podría explicarse porque pertenecería “a la misma estructura criminal”. “Lo que sorprende es que Petro se ha convertido en el primer vocero internacional en apoyo a la dictadura de Nicolás Maduro y por supuesto que eso debe tener una motivación detrás: o Petro es parte de esa misma estructura criminal, o se beneficia de esa estructura, o tiene algún interés que lo esté beneficiando”, dijo López en una rueda de prensa desde Madrid, donde está exiliado desde 2020.

López recordó que la oposición lleva años advirtiendo que Maduro forma parte de una “estructura criminal” dedicada al narcotráfico, al contrabando, a la minería ilegal y al comercio ilícito de hidrocarburos. En ese contexto, aplaudió la decisión de Estados Unidos de calificar como terrorista al denominado “Cartel de los Soles” y la supuesta implicación de Maduro en ese grupo, cuya existencia es objeto de debate público. El Gobierno de Petro es uno de los que cuestionan la existencia del Cartel de los Soles y se ha mostrado crítico frente a las acciones militares que Estados Unidos ha lanzado en el Caribe contra embarcaciones presuntamente venezolanas que traficaban con cocaína. En las últimas semanas esos operativos se han extendido, según informes, a supuestos barcos colombianos.

Leopoldo López apoya ataque de Estados Unidos contra Venezuela

Para López, “sorprende la manera como ha habido un apoyo a la narrativa de Nicolás Maduro, a la narrativa de la dictadura con respecto a lo que está ocurriendo”, refiriéndose concretamente a la postura expresada por Petro.