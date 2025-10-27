Leopoldo López dice que Petro pertenece a la misma red criminal que Maduro

El opositor venezolano Leopoldo López acusó al presidente de Colombia, Gustavo Petro, de haberse convertido “en el primer vocero internacional en apoyo a la dictadura de Nicolás Maduro” y sugirió que esa postura podría explicarse porque pertenecería “a la misma estructura criminal”.
“Lo que sorprende es que Petro se ha convertido en el primer vocero internacional en apoyo a la dictadura de Nicolás Maduro y por supuesto que eso debe tener una motivación detrás: o Petro es parte de esa misma estructura criminal, o se beneficia de esa estructura, o tiene algún interés que lo esté beneficiando”, dijo López en una rueda de prensa desde Madrid, donde está exiliado desde 2020.