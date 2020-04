Lenín Moreno advierte que la emergencia por coronavirus no ha terminado en Ecuador

La emergencia no ha terminado. ¡No te equivoques! El 4 de mayo NO volvemos a la normalidad. Hay una disminución importante en la atención de emergencias en hospitales. Son buenas noticias, pero no podemos bajar la guardia. ¡Un pequeño rebrote y volvemos a cero! #QuedateEnCasa pic.twitter.com/PoPdWNshgU