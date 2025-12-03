hace 7 horas bookmark Guardar share Compartir Messenger Whatsapp Linkedin Nostalgia por regreso de la abejita Conavi luego de 20 años: esta es su historia

Johan García Blandón Aprendiz de deportes. Apasionado por el periodismo deportivo, amante del café colombiano. Seguir Periodista

Conavi, la Corporación Nacional de Ahorro y Vivienda, nació en 1974. Y nació con una cara que generaba recordación a grandes y chicos desde el primer contacto: una abejita negra y amarilla que sonreía. La diseñó el publicista Jaime Uribe, fundador de la agencia JUA y creador de otras marcas emblemáticas. Uribe, que trabajaba en un momento en el que las entidades financieras buscaban símbolos cálidos para acercarse a los clientes, eligió una abeja por su fuerza simbólica: organización, trabajo, constancia, comunidad. Una mascota que no intimidara, que se sintiera cercana y que conectara con el espíritu de una entidad enfocada en el ahorro y la vivienda....