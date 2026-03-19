Karen Manrique será trasladada a guarnición militar en Malambo por caso de corrupción en la UNGRD

La congresista Karen Manrique será trasladada desde la cárcel El Buen Pastor, en Bogotá, a una guarnición militar en Malambo, Atlántico, donde permanecerá recluida mientras avanza el proceso judicial en su contra por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
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La decisión fue adoptada por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), que definió su reclusión en la Cárcel y Penitenciaría de Alta y Media Seguridad para Miembros de la Fuerza Pública (CAMS EJEMA), ubicada en el Batallón de Ingenieros No. 2 Vergara y Velasco. Este centro cuenta con un pabellón femenino, lo que permitió concretar el traslado.
Inicialmente, se había establecido que la parlamentaria, representante por las curules de paz, cumpliría la medida de aseguramiento en el centro penitenciario El Buen Pastor. Sin embargo, su defensa presentó un derecho de petición solicitando que fuera trasladada a un lugar con condiciones especiales, argumentando posibles riesgos para su seguridad dentro del penal en Bogotá.