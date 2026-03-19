x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

En vivo | DIM (2) - Junior (0), el Poderoso juega su mejor partido del 2026 y el Tiburón se salvó del tercero

El cuadro antioqueño ya conoció a sus rivales para Copa Libertadores, se medirá a un brasileño, un argentino y un peruano.

  • El volante Alexis Serna es uno de los elegidos por Alejandro Restrepo para la titular que se medirá ante Junior. FOTO JUAN ANTONIO SÁNCHEZ
    El volante Alexis Serna es uno de los elegidos por Alejandro Restrepo para la titular que se medirá ante Junior. FOTO JUAN ANTONIO SÁNCHEZ
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 3 horas
bookmark

El técnico Alejandro Restrepo definió a los inicialistas para el duelo ante Junior en el Atanasio Girardot, por la fecha 12 de la Liga Betplay.

DIM tiene Salvador Ichazo; Léyser Chaverra, José Ortiz, Daniel Londoño, Francisco Chaverra; Hanyen Palacios, Didier Moreno, Alexis Serna, Frank Fabra, Jhon Montaño y Francisco Fydriszewski.

Junior lo hace con Mauro Silveira; Edwin Herrera, Lucas Monzón, Jean Pestaña, Daniel Rivera; Yeison Suárez, Juan Ríos, Hárold Rivera, Bryan Castrillón, Teófilo Gutiérrez y Guillermo Paiva.

Siga acá el minuto a minuto ...

Minuto 63: Impresionante jugada colectiva del Poderoso y el Polaco remató para que el palo le devolviera el remate, y luego Frank Fabra en acción individual dejó al rival y su remate fue salvado por el arquero Silveira.

Minuto 23: Francisco Chaverra marca el segundo en el Atanasio Girardot, tras una habilitación de Montaño, para que el jugador del Poderoso mande el balón al fondo del arco.

Minuto 22: Gran acción individual de Montaño, que superó en carrera a varios rivales y salvó el arquero Silveira a tiro de esquina.

Minuto 12: Segunda salvada de Ichazo, esta vez, en el remate tras el tiro de esquina.

Minuto 10: Llegada de Junior a través de Bryan Castrillón y el arquero Salvador Ichazo logra poner su guante para enviar el balón al tiro de esquina.

Minuto 5: Alexis Serna, de media distancia, marca un golazo y el Poderoso ya lo gana en el Atanasio Girardot.

