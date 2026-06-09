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Video de Keiko Fujimori pidiéndole a Petro “no meter su nariz roja en el Perú” no es nuevo; es de 2023

La candidata de derecha disputa por cuarta vez la Presidencia frente al izquierdista Roberto Sánchez, en medio de una segunda vuelta cuyos resultados siguen siendo inciertos.

  • Keiko Fujimori habló sobre el presidente colombiano Gustavo Petro en medio de la segunda vuelta presidencial en Perú. FOTOS: Colprensa - captura de video
    Keiko Fujimori habló sobre el presidente colombiano Gustavo Petro en medio de la segunda vuelta presidencial en Perú. FOTOS: Colprensa - captura de video
El Colombiano
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hace 58 minutos
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El presidente Gustavo Petro compartió un video de 2023 de la derechista Keiko Fujimori, quien había hecho una serie de declaraciones contra el mandatario colombiano y le había pedido que no se entrometiera en los asuntos democráticos de Perú.

Petro había compartido los resultados preliminares de la contienda electoral, según los cuales Sánchez aventajaba a Fujimori con el 50,03 % de los votos frente al 49,9 % de su rival.

Lea también: Sánchez adelanta a Fujimori en contienda electoral aún sin definir en Perú

Esto lo hizo por medio de un trino en su cuenta de X en donde escribió: “Así se defiende el pueblo del Perú, a sí mismo, trabajador y humilde (sic)”. “El progresismo acaba de ganar la presidencia del Perú y ha derrotado la fuerza más de extrema derecha de ese país, la que representan a la familia Fujimori”, también dijo este lunes en X.

En consecuencia, publicó el material audiovisual y expresó: “Sra Fujimori, ud intervino en politica en Colombia con su internacional fascista y usted misma. Si ud pierde las elecciones en el Perú, no es por el color de mi piel. Si pierde es por su padre que fué un criminal de lesa humanidad (sic)”.

Sin embargo, la injerencia de Petro en este país no ha sido bien recibida históricamente por la candidata de derecha, pues en aquel video le pide que no se entrometa en los asuntos democráticos de Perú.

Le voy a pedir públicamente que no meta su nariz roja en el Perú. Este país ha derrotado el terrorismo y no vamos a aceptar el terrorismo exterior para que se involucre en nuestro país. Quiero enviar mi abrazo fraterno al pueblo colombiano, pero mi repudio total al guerrillero Gustavo Petro”, expresó la candidata.

Esta conducta frente a Perú también fue rechazada por usuarios en redes sociales, ya que Petro hizo lo mismo cuando su homólogo estadounidense, Donald Trump, anunció su respaldo al candidato Abelardo De la Espriella para la segunda vuelta presidencial que tendrá lugar este 21 de junio de 2026.

El jefe de Estado había escrito lo siguiente en referencia a Trump: “Cuando un país interviene en las decisiones de otro país, muere la libertad”.

Este comportamiento también obedece a las diversas denuncias en su contra por su presunta participación en política, al apoyar al candidato Iván Cepeda en distintos escenarios y durante viajes a varias regiones del país.

Video de Keiko Fujimori pidiéndole a Petro “no meter su nariz roja en el Perú” no es nuevo; es de 2023

Resultados inciertos en las elecciones en Perú

Para que la segunda vuelta de este domingo en Perú tenga un ganador, se deberán revisar además actas impugnadas que contienen unos 450.000 votos, lo que puede llevar días.

“Estamos muy confiados y optimistas, con tranquilidad para respetar los resultados al 100%”, dijo Sánchez a periodistas este lunes. Poco antes, Fujimori también exhortó a la calma. “Tenemos que esperar hasta el final. Lo que corresponde en estos momentos es paciencia y serenidad. Vamos a respetar el resultado sea cual sea”, afirmó.

El balotaje enfrentó a la hija del fallecido expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) con el heredero político del exmandatario Pedro Castillo, preso tras un fallido autogolpe de Estado en 2022.

Además, el la cuarta vez que Fujimori compite por la presidencia, en tanto que para Sánchez es su primera postulación. Muchos votantes dijeron que esperan que el nuevo gobierno acabe con la criminalidad que azota al país y la turbulencia política que hizo que Perú tuviera ocho presidentes desde 2016.

Con información de AFP*

Siga leyendo: Perú decide entre extremos: Fujimori y Sánchez pasan oficialmente a la segunda vuelta presidencial

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