Video de Keiko Fujimori pidiéndole a Petro “no meter su nariz roja en el Perú” no es nuevo; es de 2023

El presidente Gustavo Petro compartió un video de 2023 de la derechista Keiko Fujimori, quien había hecho una serie de declaraciones contra el mandatario colombiano y le había pedido que no se entrometiera en los asuntos democráticos de Perú. Petro había compartido los resultados preliminares de la contienda electoral, según los cuales Sánchez aventajaba a Fujimori con el 50,03 % de los votos frente al 49,9 % de su rival. Lea también: Sánchez adelanta a Fujimori en contienda electoral aún sin definir en Perú Esto lo hizo por medio de un trino en su cuenta de X en donde escribió: “Así se defiende el pueblo del Perú, a sí mismo, trabajador y humilde (sic)”. “El progresismo acaba de ganar la presidencia del Perú y ha derrotado la fuerza más de extrema derecha de ese país, la que representan a la familia Fujimori”, también dijo este lunes en X. En consecuencia, publicó el material audiovisual y expresó: “Sra Fujimori, ud intervino en politica en Colombia con su internacional fascista y usted misma. Si ud pierde las elecciones en el Perú, no es por el color de mi piel. Si pierde es por su padre que fué un criminal de lesa humanidad (sic)”.

Sin embargo, la injerencia de Petro en este país no ha sido bien recibida históricamente por la candidata de derecha, pues en aquel video le pide que no se entrometa en los asuntos democráticos de Perú. “Le voy a pedir públicamente que no meta su nariz roja en el Perú. Este país ha derrotado el terrorismo y no vamos a aceptar el terrorismo exterior para que se involucre en nuestro país. Quiero enviar mi abrazo fraterno al pueblo colombiano, pero mi repudio total al guerrillero Gustavo Petro”, expresó la candidata.

Esta conducta frente a Perú también fue rechazada por usuarios en redes sociales, ya que Petro hizo lo mismo cuando su homólogo estadounidense, Donald Trump, anunció su respaldo al candidato Abelardo De la Espriella para la segunda vuelta presidencial que tendrá lugar este 21 de junio de 2026.

El jefe de Estado había escrito lo siguiente en referencia a Trump: “Cuando un país interviene en las decisiones de otro país, muere la libertad”. Este comportamiento también obedece a las diversas denuncias en su contra por su presunta participación en política, al apoyar al candidato Iván Cepeda en distintos escenarios y durante viajes a varias regiones del país.

Resultados inciertos en las elecciones en Perú