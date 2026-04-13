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La derecha lidera elecciones en Perú: Fujimori y López Aliaga se perfilan para segunda vuelta

Con retrasos y polémicas en la jornada, Perú se encamina a una segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga en medio de dudas sobre el proceso electoral.

  • Keiko Fujimori lidera los resultados preliminares y se perfila, por cuarta vez consecutiva, como protagonista de una segunda vuelta presidencial en Perú. FOTO: AFP.
    Keiko Fujimori lidera los resultados preliminares y se perfila, por cuarta vez consecutiva, como protagonista de una segunda vuelta presidencial en Perú. FOTO: AFP.
Andrea Lara
Andrea Lara
hace 4 horas
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Perú avanza hacia una nueva segunda vuelta presidencial entre la derechista Keiko Fujimori y el ultraderechista Rafael López Aliaga, tras unas elecciones marcadas por la incertidumbre, la fragmentación del voto y serios problemas logísticos.

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De acuerdo con un conteo rápido de la encuestadora Datum, Fujimori lidera con el 16,8% de los votos válidos, seguida por López Aliaga con 12,9%, mientras que el centrista Jorge Nieto alcanza el 11,4%, aún con posibilidades de disputar el segundo lugar.

Con el 40% de mesas escrutadas, los resultados se estrechan: Fujimori obtiene 17,1%, López Aliaga 16,4% y Nieto 13,8%, reflejando un escenario altamente competitivo.

De confirmarse la tendencia, será la cuarta vez consecutiva que Fujimori llega a una segunda vuelta, tras haber sido derrotada en 2011, 2016 y 2021. Para López Aliaga, en cambio, sería su primera participación en esta instancia.

La candidata de Fuerza Popular celebró los resultados preliminares y destacó la posible ausencia de la izquierda en el balotaje. “El enemigo es la izquierda (...) y eso es muy positivo para todos los peruanos”, afirmó desde Lima, donde también insistió en que el país necesita “recuperar el orden”.

Crisis política y voto fragmentado

La elección se desarrolló en un contexto de profunda inestabilidad institucional. Perú busca a su noveno presidente en apenas una década, en medio de una crisis política persistente y un creciente descontento ciudadano.

Desde 2016, el país ha tenido ocho mandatarios, varios de ellos destituidos, lo que ha erosionado la confianza en las instituciones. A esto se suma una fuerte preocupación por la inseguridad y el avance del crimen organizado, temas que dominaron la campaña.

El voto, además, se dispersó entre 35 candidatos, ninguno con más del 15% de intención, lo que anticipaba una segunda vuelta reñida.

Fallas logísticas y cuestionamientos

La jornada electoral estuvo marcada por graves problemas logísticos. En varios centros de votación de Lima, la falta de material electoral retrasó la apertura de mesas durante horas, dejando a unos 52.000 ciudadanos sin votar en el horario previsto.

La situación obligó al Jurado Nacional de Elecciones a tomar una decisión inédita: permitir que en algunos locales la votación continuara el lunes, incluso mientras avanzaba el escrutinio.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales atribuyó los retrasos a la empresa encargada de distribuir el material, que llegó hasta cinco horas tarde en algunos puntos, aunque aseguró que se logró instalar el 99,8% de las mesas.

En paralelo, López Aliaga denunció sin pruebas un supuesto fraude electoral y solicitó la captura del jefe de la ONPE, intensificando la tensión política.

Pese a ello, misiones de observación de la Unión Europea y la OEA señalaron que, en términos generales, la jornada transcurrió sin irregularidades significativas.

Advertencia desde Colombia

Las dificultades del proceso peruano encendieron alertas en la región. El registrador nacional de Colombia, Hernán Penagos, en consults con EL COLOMBIANO, advirtió sobre los problemas estructurales del sistema electoral peruano tras analizar la jornada.

Entre las principales fallas señaló que miles de personas no pudieron votar por falta de material, que el primer boletín oficial tardó tres horas en publicarse y que a las 11 de la noche solo se había transmitido el 22% de los datos.

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Además, cuestionó la decisión de permitir votaciones al día siguiente mientras avanzaba el conteo, lo que —según indicó— genera riesgos en la transparencia del proceso.

El escenario deja a Perú no solo frente a una segunda vuelta polarizada entre dos candidatos de derecha, sino también ante el reto de recuperar la confianza en su sistema electoral en medio de una crisis institucional prolongada.

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