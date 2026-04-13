La derecha lidera elecciones en Perú: Fujimori y López Aliaga se perfilan para segunda vuelta

Perú avanza hacia una nueva segunda vuelta presidencial entre la derechista Keiko Fujimori y el ultraderechista Rafael López Aliaga, tras unas elecciones marcadas por la incertidumbre, la fragmentación del voto y serios problemas logísticos. Lea aquí: Pedro Castillo solicita indulto presidencial a José María Balcázar tras asumir el nuevo Gobierno De acuerdo con un conteo rápido de la encuestadora Datum, Fujimori lidera con el 16,8% de los votos válidos, seguida por López Aliaga con 12,9%, mientras que el centrista Jorge Nieto alcanza el 11,4%, aún con posibilidades de disputar el segundo lugar. Con el 40% de mesas escrutadas, los resultados se estrechan: Fujimori obtiene 17,1%, López Aliaga 16,4% y Nieto 13,8%, reflejando un escenario altamente competitivo.

De confirmarse la tendencia, será la cuarta vez consecutiva que Fujimori llega a una segunda vuelta, tras haber sido derrotada en 2011, 2016 y 2021. Para López Aliaga, en cambio, sería su primera participación en esta instancia. La candidata de Fuerza Popular celebró los resultados preliminares y destacó la posible ausencia de la izquierda en el balotaje. “El enemigo es la izquierda (...) y eso es muy positivo para todos los peruanos”, afirmó desde Lima, donde también insistió en que el país necesita “recuperar el orden”.

Crisis política y voto fragmentado

La elección se desarrolló en un contexto de profunda inestabilidad institucional. Perú busca a su noveno presidente en apenas una década, en medio de una crisis política persistente y un creciente descontento ciudadano. Desde 2016, el país ha tenido ocho mandatarios, varios de ellos destituidos, lo que ha erosionado la confianza en las instituciones. A esto se suma una fuerte preocupación por la inseguridad y el avance del crimen organizado, temas que dominaron la campaña.

El voto, además, se dispersó entre 35 candidatos, ninguno con más del 15% de intención, lo que anticipaba una segunda vuelta reñida.

Fallas logísticas y cuestionamientos

La jornada electoral estuvo marcada por graves problemas logísticos. En varios centros de votación de Lima, la falta de material electoral retrasó la apertura de mesas durante horas, dejando a unos 52.000 ciudadanos sin votar en el horario previsto. La situación obligó al Jurado Nacional de Elecciones a tomar una decisión inédita: permitir que en algunos locales la votación continuara el lunes, incluso mientras avanzaba el escrutinio. La Oficina Nacional de Procesos Electorales atribuyó los retrasos a la empresa encargada de distribuir el material, que llegó hasta cinco horas tarde en algunos puntos, aunque aseguró que se logró instalar el 99,8% de las mesas.

En paralelo, López Aliaga denunció sin pruebas un supuesto fraude electoral y solicitó la captura del jefe de la ONPE, intensificando la tensión política. Pese a ello, misiones de observación de la Unión Europea y la OEA señalaron que, en términos generales, la jornada transcurrió sin irregularidades significativas.

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