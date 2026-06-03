Colombiamoda llegará a París en 2026 y refuerza la proyección global de la moda nacional

La moda colombiana sigue ampliando su presencia internacional. Tras consolidar una nueva edición de Colombiamoda Miami, Inexmoda anunció que el circuito global de la plataforma llegará por primera vez a París en octubre de este año, una apuesta con la que busca conectar a las marcas nacionales con uno de los mercados más importantes de la industria de la moda en Europa. El anuncio se realizó al cierre de Colombiamoda Miami 2026, evento que reunió a más de 2.000 asistentes durante tres días de actividades en Estados Unidos, una cifra que representó un crecimiento del 60% frente a la edición anterior. La programación incluyó pasarelas, espacios comerciales, experiencias culturales y encuentros de relacionamiento estratégico para impulsar el talento colombiano en el mercado internacional.

Con esta expansión, Inexmoda fortalece una estrategia que busca posicionar a Colombiamoda como un circuito global con presencia en algunas de las ciudades más influyentes del sector. La iniciativa ya cuenta con espacios en Nueva York y Miami, mientras que Medellín continúa siendo el corazón del proyecto como sede principal de Colombiamoda – La Semana de la Moda de Colombia. Conozca: La moda colombiana llega a Miami: así será Colombiamoda 2026 en Estados Unidos “La moda colombiana está viviendo uno de los momentos más importantes de su historia”, aseguró Sebastián Díez, presidente ejecutivo de Inexmoda, al destacar que las marcas nacionales han logrado abrirse paso en escenarios internacionales gracias a propuestas basadas en la identidad, la autenticidad y el diseño de autor.

¿Qué sigue para Colombiamoda 2026?

Antes de llegar a Francia, la próxima gran cita será en Medellín. Del 25 al 31 de julio, la capital antioqueña volverá a convertirse en el epicentro de la moda latinoamericana con una edición ampliada de Colombiamoda que integrará negocios, diseño, creatividad, conocimiento y cultura. Según la organización, el evento reunirá a diseñadores, compradores, empresarios y expertos de diferentes países en una agenda enfocada en el fortalecimiento del Sistema Moda colombiano. Lea también: Falleció Roque Ospina Duque, fundador de Inexmoda e impulsor de la moda colombiana La llegada a París representa un paso estratégico para acercar a las marcas colombianas al mercado europeo y reforzar la visibilidad internacional de una industria que ha ganado reconocimiento por su propuesta de diseño, calidad y valor agregado. La capital francesa es considerada una de las principales vitrinas mundiales de la moda y alberga algunos de los eventos más influyentes del sector.

El anuncio se produce después de una exitosa edición de Colombiamoda Miami, que tuvo como protagonistas a más de 70 marcas colombianas y una agenda que incluyó tres grandes desfiles. Entre ellos destacaron las colecciones de la diseñadora Renata Lozano, la plataforma Colombiamoda Selection y la marca Entreaguas, que llevaron a Estados Unidos una muestra de la diversidad creativa y empresarial de la moda nacional. Con Medellín en julio y París en octubre, Colombiamoda busca consolidarse como una plataforma internacional capaz de conectar el talento colombiano con compradores, medios y consumidores de los principales mercados del mundo, fortaleciendo la proyección global de una industria que cada vez gana más espacio fuera de las fronteras nacionales.