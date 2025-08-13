x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Javier Milei se defiende tras atacar a Ian Moche, niño activista de 12 años diagnosticado con autismo

El presidente ya había recibido una demanda por hostigamiento tras postear en redes sociales en contra de un menor de 12 años que es defensor de los derechos de las personas con discapacidad.

  • El presidente Javier Milei al parecer habría calificado de kirchnerista a Ian Moche, un niño autista de 12 años. Fotos: Getty Images y redes sociales
    El presidente Javier Milei al parecer habría calificado de kirchnerista a Ian Moche, un niño autista de 12 años. Fotos: Getty Images y redes sociales
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

13 de agosto de 2025
bookmark

Javier Milei, presidente de Argentina, se encuentra envuelto en una polémica por el uso de las redes sociales, pues gracias a un mensaje publicado en contra de un niño de 12 años, el mandatario fue denunciado por presunto hostigamiento. El político se defendió.

La víctima de los mensajes de Milei sería Ian Moche, un niño de 12 años que fue diagnosticado con autismo y que se ha dedicado a defender los derechos de las personas con diferentes discapacidades.

Lea también: Milei tumba aumento a las jubilaciones y pensiones por discapacidad en Argentina

El presidente argentino había atacado a un periodista que entrevistó al menor hace meses. En esa misma publicación, Milei también habría, al parecer, descalificado al niño.

“Pautino siempre del lado del mal. No falla nunca al momento de operar en contra del gobierno. Siempre del lado de los kukas... no falla...”, publicó Milei en el mes de junio, haciendo alusión a que el periodista y el niño serían voces del kirchnerismo.

Ante ese mensaje, el cual bastó para que la familia del menor demandara al presidente exigiéndole que borrara la publicación, Javier Milei y su equipo jurídico calificaron la demanda “carente de sustento jurídico” y argumentaron que el mandatario está amparado en el derecho de la libertad de expresión y que dicho posteo fue desde un perfil personal y no desde una cuenta oficial.

“El tuit que motiva la demanda no es un acto estatal. Es una publicación protegida por el derecho constitucional a la libertad de expresión que me garantizan la Constitución Nacional y los tratados internacionales con jerarquía constitucional”, dice el escrito presentado a las autoridades judiciales.

El origen de la polémica entre Javier Milei y el activista Ian Moche

Ian Moche y su madre hicieron una crítica en la plataforma Gelatina en contra del Director de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Diego Spagnuolo, quien habría cuestionado los beneficios del Estado para personas con discapacidad.

En otras noticias: “No hay otro político ni ser humano como tú”: la desgarradora despedida de María Claudia Tarazona a Miguel Uribe

“Si vos tuviste un hijo con discapacidad, ese es problema de la familia, no del Estado”, le habría mencionado Spagnuolo a la familia de Moche. Estas declaraciones se dieron en medio de un debate sobre un proyecto de ley de emergencia en discapacidad que busca garantizar la continuidad de tratamientos y medicamentos que fueron recortados durante el gobierno de Milei.

En medio de ese debate, Moche habría expresado su deseo de hablar con el presidente para mostrarle cómo es que vive una persona con discapacidad.

Sigan leyendo: Así fue la marcha en Argentina contra veto de Milei a recursos para discapacitados

Temas recomendados

Internacional
Discapacidad
Autismo
niños
Menores de edad
menores
América Latina
Argentina
Latinoamérica
Javier Milei
El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida