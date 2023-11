Durante la campaña electoral argentina, el ultraliberal había declarado que de alcanzar la presidencia no se reuniría con el líder izquierdista, a quien calificó de “corrupto”, “ladrón” y “comunista”.

“Otra cosa es la persona”

Consultada por los duros comentarios de Milei contra Lula durante la campaña, Mondino dijo a periodistas tras la reunión que “una cosa es la crítica a la ideología y otra a la persona”, y aclaró: “La camaradería” entre los dos países “continuará lo mejor y lo más rápido” posible.

Vieira también pareció coincidir en pasar la página, al señalar que “lo que fue discutido en la campaña es una cosa y lo que pasa en el gobierno es otra”.

Mondino subrayó la “importancia que tiene firmar cuanto antes” el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, el bloque suramericano del que Milei amenazó con retirar a Argentina.

Una visita de Lula a la ceremonia de cambio de mando en Argentina no está sin embargo garantizada, indicó Vieira, quien señaló que el líder izquierdista no ha visto la carta de Milei y los dos líderes no han conversado telefónicamente.

Una fuente de la presidencia brasileña había dicho el lunes que Lula no asistirá a la asunción del nuevo gobierno argentino, y un ministro del gobierno brasileño señaló que Milei debería primero pedir disculpas para abrir un diálogo entre ambos líderes.

A la cita asistirá el exmandatario brasileño de ultraderecha Jair Bolsonaro (2019-2022), quien dijo que con el triunfo del argentino “la esperanza vuelve a brillar en América del Sur”.