La Corte Suprema de Brasil condena a Bolsonaro por intento de golpe de Estado contra Lula

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro fue condenado este jueves por haber tratado de dar un golpe de Estado contra el mandatario Luiz Inácio Lula da Silva, según dictaminó la corte suprema, que ahora debe fijar la pena de cárcel.

Por 4 votos a 1, cinco jueces decidieron sentenciar al líder de la derecha y ultraderecha de Brasil, acusado de haber liderado una organización criminal armada para aferrarse al poder tras perder las elecciones en 2022 contra el presidente Lula da Silva.

También fueron condenados siete coacusados, entre ellos exministros y jefes militares. “Se formó una organización criminal armada integrada por los acusados, que deberán ser condenados por las circunstancias fácticas que considero probadas”, dijo el último juez en votar, Cristiano Zanin.

Lea también: Juez de Brasil que decidirá juicio a Bolsonaro dice que ignorará “presión” de EE. UU.

Ahora el excapitán del ejército deberá esperar la determinación sobre la pena de prisión, la cual puede ser de más de 40 años si es declarado culpable de los cinco cargos, incluido el de liderar una “organización criminal” para conspirar para derrocar al actual presidente Lula.

Con el plan golpista, “Brasil casi volvió a una dictadura”, dijo al expresar su voto el martes el juez relator del caso, Alexandre de Moraes, presunto blanco también del supuesto plan de asesinato.

El juez Flávio Dino, también favorable a una condena, advirtió por su parte que los crímenes juzgados no son susceptibles de una amnistía, en momentos en que el bolsonarismo empuja por un perdón legislativo a su líder.

A contracorriente de sus colegas, el magistrado Luiz Fux advirtió contra realizar un “juicio político” a Bolsonaro y se inclinó por absolverlo por falta de pruebas.

El juicio “entra en la historia como una de las páginas más tristes de la justicia brasileña”, reaccionó por su parte el líder bolsonarista en la cámara de diputados, Luciano Zucco.

Por su parte, Bolsonaro afirma que es víctima de persecución política. Su aliado, el presidente estadounidense Donald Trump, calificó el juicio de “caza de brujas” y aplicó aranceles del 50 por ciento a una serie de importaciones brasileñas como represalia.