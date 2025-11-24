x

Corte Suprema de Brasil mantiene en prisión a Jair Bolsonaro por “intento de fuga” tras quemar su tobillera

El expresidente admitió, en el momento de los hechos, que usó “un soldador” para intentar abrir el aparato por “curiosidad”, pero después alegó que actuó en un “momento de paranoia” debido a los medicamentos que se toma.

  • El expresidente Jair Bolsonaro fue condenado a 27 años de prisión por un intento de golpe de Estado contra Luiz Inácio Lula da Silva tras perder las elecciones de 2022. FOTO: Getty
  • Jair Bolsonaro portaba una tobillera electrónica en su pierna izquierda. Ese fue el objeto que intentó quitarse el sábado 22 de noviembre en su casa, donde pagaba prisión domiciliaria. FOTO: Tomada de X @_Janoninho
Agencia AFP
24 de noviembre de 2025
bookmark

La Corte Suprema de Brasil votó este lunes para mantener el encarcelamiento del expresidente Jair Bolsonaro, trasladado a prisión el sábado tras dañar la tobillera electrónica que controlaba su arresto domiciliario.

Bolsonaro fue condenado en septiembre a 27 años de prisión por un intento de golpe de Estado contra el izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva tras perder las elecciones de 2022.

En contexto: Jair Bolsonaro es condenado a 27 años de cárcel por intento de golpe de Estado contra Lula da Silva

El ultraderechista, de 70 años, cumplía prisión domiciliaria preventiva desde agosto en su casa en Brasilia, a la espera de agotar los recursos contra la sentencia. El plazo para apelar termina este lunes.

El expresidente “violó dolosa y conscientemente el equipamiento de monitoreo electrónico”, argumentó el magistrado Alexandre de Moraes, quien ordenó su traslado a prisión, según un documento divulgado durante la sesión virtual extraordinaria.

Los otros tres jueces de la primera sala del supremo ratificaron la decisión de Moraes.

Jair Bolsonaro portaba una tobillera electrónica en su pierna izquierda. Ese fue el objeto que intentó quitarse el sábado 22 de noviembre en su casa, donde pagaba prisión domiciliaria. FOTO: Tomada de X @_Janoninho
El juez reiteró este lunes que su decisión respondió a los “gravísimos indicios de un eventual intento de fuga”, según él, programado para la tarde del sábado durante una manifestación convocada por el hijo del expresidente frente a su residencia.

Recordó además que la embajada de Estados Unidos se encuentra cerca del vecindario, y que Bolsonaro es aliado del presidente Donald Trump.

Siga leyendo: Corte de Brasil condenó a penas de hasta 24 años de cárcel a nueve acusados por planear asesinato del presidente Lula

La madrugada del sábado, el sistema de vigilancia penitenciaria detectó daños en la tobillera.

Bolsonaro habría admitido ante una funcionaria que usó “un soldador” para intentar abrir el aparato por “curiosidad”, según un video de la inspección.

Durante una audiencia de custodia realizada el domingo Bolsonaro alegó que sufrió un momento de “paranoia” debido a medicamentos y que tuvo “alucinaciones” de que había dispositivos de escucha en la tobillera.

El expresidente dijo que “tuvo una cierta paranoia de viernes a sábado debido a medicamentos (...) resolviendo entonces, con un soldador, manipular la tobillera electrónica”, según un documento judicial obtenido por la agencia AFP.

Sus abogados solicitaron que regrese a prisión domiciliaria por su “cuadro de confusión mental”, con el argumento de que sufría efectos secundarios de fármacos que toma para aliviar crisis de hipo derivadas de las secuelas de una puñalada que recibió en 2018.

