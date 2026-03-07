“Israel se quiere sacar de encima una amenaza constante contra su supervivencia”: Cancillería de Israel

Ha pasado una semana desde que Estados Unidos e Israel decidieron atacar a Irán, lo que se ha convertido en una nueva guerra en Medio Oriente. Justo ayer 7 de marzo, el conflicto regional escaló en varios frentes, golpeando el corazón financiero y logístico del Golfo Pérsico.
La jornada comenzó con una operación de alta precisión ejecutada por el ejército de Israel contra el aeropuerto internacional Mehrabad, en Teherán, donde las fuerzas israelíes confirmaron haber destruido 16 aviones pertenecientes a la Fuerza Quds, la unidad de élite de los Cuerpos de los Guardianes de la Revolución de Irán. Mientras eso sucedió, el presidente Donald Trump amenazado con que Irán sería “golpeado muy fuertemente” y ataques a objetivos y grupos que no habían sido considerados.
En otro lado, Israel hizo una incursión con sus fuerzas especiales en la localidad de Nabi Chit, en Líbano, donde se enfrenta a Hezbolá. El comando, que llegó en helicópteros durante la noche con uniformes similares a los del ejército libanés, tenía como objetivo localizar los restos del piloto Ron Arad, desaparecido desde 1986.
Lea también: Mojtaba Jamenei es el favorito para ser jefe supremo de Irán, ¿qué son los ayatolás?
Aunque Israel informó que la operación no dejó bajas en sus filas y no logró recuperar los restos del uniformado, las autoridades de Salud en Líbano denunciaron la muerte de 41 personas en el asalto, incluyendo tres soldados libaneses. Además, Israel emitió órdenes de evacuación inmediata para los residentes de los suburbios del sur de Beirut y bombardeó la histórica ciudad de Tiro, mientras que el ministro de Defensa, Israël Katz, exigía el desarme de Hezbolá bajo amenaza de medidas aún más severas.
El balance semanal en suelo libanés es desolador, con cerca de 300 fallecidos. La respuesta de Irán no se hizo esperar y se manifestó en una serie de ataques que han puesto en alerta máxima a las monarquías árabes. Por primera vez en el conflicto, se reportaron explosiones en Manama, capital de Baréin, y en Doha, Catar, mientras que Emiratos Árabes Unidos denunció el lanzamiento de 15 misiles y 119 drones contra su territorio. Esta ofensiva obligó al aeropuerto internacional de Dubái a suspender parcialmente sus operaciones aéreas tras interceptar proyectiles en sus inmediaciones.
Justo el jefe del poder judicial iraní, Gholamhossein Mohseni Ejeí, justificó los ataques afirmando tener pruebas de que los Estados de la región se han puesto “a disposición del enemigo”, advirtiendo que los ataques contra estos objetivos continuarán. Al mismo tiempo, desde Teherán acusaron a Estados Unidos de atacar una planta desalinizadora en la isla de Qeshm, un acto que el canciller Abás Araqchi calificó como un precedente peligroso contra la supervivencia civil en la zona del Golfo.
Para entender el giro que ha dado el conflicto en Medio Oriente, y que Israel ya anunció una segunda fase en la ofensiva contra Irán, hablamos con Edwin Yabo Glusman, director para el norte de Suramérica en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel.
Conozca: “No estoy aprendiendo ningún maldito idioma”: la negativa de Trump frente a presidentes latinos para aprender español