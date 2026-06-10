Irán revisará las negociaciones con Estados Unidos tras la escalada de ataques en Ormuz

Irán anunció este miércoles 10 de junio que evaluará la continuidad de las negociaciones con Estados Unidos después de los ataques y contraataques ocurridos durante la noche del martes en la zona del estrecho de Ormuz. La decisión fue comunicada por el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, en medio de una escalada militar que se produjo mientras ambas partes mantenían conversaciones relacionadas con la situación en esa vía marítima estratégica. Siga leyendo: Irán acusa a EE. UU. de “trato discriminatorio” por negar visados para el Mundial Según Bagaei, los acontecimientos recientes obligan a Teherán a reconsiderar el estado actual del diálogo con Washington. El portavoz declaró que: “Tras los acontecimientos de anoche, debemos revisar la situación actual (de las negociaciones con EE.UU.). El proceso diplomático no se desarrolla en el vacío, y para avanzar en cualquier proceso diplomático se necesita un clima mínimo en el que trabajar”. La declaración se produjo después de que Estados Unidos llevara a cabo ataques contra varios puntos del sur de Irán. De acuerdo con información del mando militar estadounidense, la operación fue ejecutada como respuesta al supuesto derribo de un helicóptero en el estrecho de Ormuz. Las fuerzas estadounidenses señalaron que los objetivos incluyeron sistemas de defensa aérea, estaciones de control terrestre y radares de vigilancia ubicados cerca de la zona marítima. Para la operación se utilizaron municiones de precisión lanzadas desde aeronaves de la Fuerza Aérea y de la Armada.

Washington atacó objetivos en el sur de Irán tras el supuesto derribo de un helicóptero. FOTO: Captura de video publicado por la Guardia Revolucionaria Iraní.

Daños reportados y respuesta militar iraní

Autoridades iraníes informaron que los bombardeos estadounidenses provocaron la destrucción de varias torres de comunicaciones y de dos desalinizadoras en la localidad de Sirik. Según esos reportes, la afectación dejó sin acceso a agua potable a cerca de 20.000 personas. Como respuesta, la Guardia Revolucionaria anunció ataques contra 21 objetivos militares estadounidenses en distintos puntos de Oriente Medio. Según las autoridades iraníes, entre los lugares alcanzados se encuentran bases estadounidenses ubicadas en Jordania, Kuwait y Baréin. Washington negó que esos ataques hubieran alcanzado los objetivos señalados por Teherán. Los hechos representan uno de los episodios de mayor tensión entre ambos países desde la entrada en vigor del alto el fuego del 8 de abril y ocurren mientras continúan los esfuerzos para alcanzar acuerdos relacionados con la reapertura y estabilidad del estrecho de Ormuz.

La escalada de tensión pone en duda el avance de las conversaciones sobre Ormuz. FOTO: Getty.

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