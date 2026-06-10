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Irán revisará las negociaciones con Estados Unidos tras la escalada de ataques en Ormuz

Las hostilidades registradas durante la noche del martes marcaron el intercambio militar más intenso desde el alto el fuego del 8 de abril y generan incertidumbre sobre el futuro de los contactos diplomáticos entre ambos países.

  • Irán anunció que revisará las negociaciones con Estados Unidos tras los ataques del martes. FOTO: AFP.
    Irán anunció que revisará las negociaciones con Estados Unidos tras los ataques del martes. FOTO: AFP.
  • Washington atacó objetivos en el sur de Irán tras el supuesto derribo de un helicóptero. FOTO: Captura de video publicado por la Guardia Revolucionaria Iraní.
    Washington atacó objetivos en el sur de Irán tras el supuesto derribo de un helicóptero. FOTO: Captura de video publicado por la Guardia Revolucionaria Iraní.
  • La escalada de tensión pone en duda el avance de las conversaciones sobre Ormuz. FOTO: Getty.
    La escalada de tensión pone en duda el avance de las conversaciones sobre Ormuz. FOTO: Getty.
María Camila Salas Valencia
María Camila Salas Valencia
hace 50 minutos
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Irán anunció este miércoles 10 de junio que evaluará la continuidad de las negociaciones con Estados Unidos después de los ataques y contraataques ocurridos durante la noche del martes en la zona del estrecho de Ormuz.

La decisión fue comunicada por el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, en medio de una escalada militar que se produjo mientras ambas partes mantenían conversaciones relacionadas con la situación en esa vía marítima estratégica.

Siga leyendo: Irán acusa a EE. UU. de “trato discriminatorio” por negar visados para el Mundial

Según Bagaei, los acontecimientos recientes obligan a Teherán a reconsiderar el estado actual del diálogo con Washington. El portavoz declaró que: “Tras los acontecimientos de anoche, debemos revisar la situación actual (de las negociaciones con EE.UU.). El proceso diplomático no se desarrolla en el vacío, y para avanzar en cualquier proceso diplomático se necesita un clima mínimo en el que trabajar”.

La declaración se produjo después de que Estados Unidos llevara a cabo ataques contra varios puntos del sur de Irán. De acuerdo con información del mando militar estadounidense, la operación fue ejecutada como respuesta al supuesto derribo de un helicóptero en el estrecho de Ormuz.

Las fuerzas estadounidenses señalaron que los objetivos incluyeron sistemas de defensa aérea, estaciones de control terrestre y radares de vigilancia ubicados cerca de la zona marítima. Para la operación se utilizaron municiones de precisión lanzadas desde aeronaves de la Fuerza Aérea y de la Armada.

Washington atacó objetivos en el sur de Irán tras el supuesto derribo de un helicóptero. FOTO: Captura de video publicado por la Guardia Revolucionaria Iraní.
Washington atacó objetivos en el sur de Irán tras el supuesto derribo de un helicóptero. FOTO: Captura de video publicado por la Guardia Revolucionaria Iraní.

De interés: Ecuador captura a dos colombianos solicitados por EE. UU. por presuntos nexos con red internacional de narcotráfico

Daños reportados y respuesta militar iraní

Autoridades iraníes informaron que los bombardeos estadounidenses provocaron la destrucción de varias torres de comunicaciones y de dos desalinizadoras en la localidad de Sirik. Según esos reportes, la afectación dejó sin acceso a agua potable a cerca de 20.000 personas.

Como respuesta, la Guardia Revolucionaria anunció ataques contra 21 objetivos militares estadounidenses en distintos puntos de Oriente Medio. Según las autoridades iraníes, entre los lugares alcanzados se encuentran bases estadounidenses ubicadas en Jordania, Kuwait y Baréin.

Washington negó que esos ataques hubieran alcanzado los objetivos señalados por Teherán.

Los hechos representan uno de los episodios de mayor tensión entre ambos países desde la entrada en vigor del alto el fuego del 8 de abril y ocurren mientras continúan los esfuerzos para alcanzar acuerdos relacionados con la reapertura y estabilidad del estrecho de Ormuz.

La escalada de tensión pone en duda el avance de las conversaciones sobre Ormuz. FOTO: Getty.
La escalada de tensión pone en duda el avance de las conversaciones sobre Ormuz. FOTO: Getty.

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Trump advierte sobre consecuencias para Irán

Tras el anuncio iraní sobre la revisión de las negociaciones, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó varios mensajes en su red social Truth Social.

En una de sus publicaciones afirmó: “Irán solo habla y no actúa. ¡El matón de Oriente Medio está muerto! Han tardado demasiado en negociar un acuerdo que les habría beneficiado enormemente, ¡ahora tendrán que pagar las consecuencias!”.

El mandatario también se refirió a la situación de las fuerzas armadas iraníes al señalar que “el ejército iraní es un completo desastre” y sostuvo que “gran parte de él, como su Armada y Fuerza Aérea, ya ni siquiera existe; han sido totalmente derrotados”.

En otro mensaje defendió el bloqueo naval estadounidense en la zona de Ormuz, al que calificó como el “más exitoso en la historia de la guerra naval”.

Asimismo, escribió: “Nada pasa a menos que nosotros queramos. ¡Es un muro de acero! Irán no está haciendo ningún negocio, no está pagando a su ejército ni ninguna de sus facturas, ¡y se está convirtiendo rápidamente en una Nación fallida! Se está escapando mucho petróleo. ¡Alabado sea Alá!”.

La nueva escalada militar y el intercambio de declaraciones entre ambas partes añaden incertidumbre al futuro de las conversaciones diplomáticas, en un contexto marcado por los enfrentamientos recientes y las disputas en torno al estrecho de Ormuz.

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