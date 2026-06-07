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Irán lanza misiles contra Israel por primera vez desde la tregua de abril y recrudece la tensión regional

El Ejército israelí informó este domingo 7 de junio que interceptó misiles lanzados desde Irán, en el primer ataque de este tipo desde el cese al fuego alcanzado el pasado 8 de abril.

  • La escalada ocurre tras nuevos bombardeos israelíes en Beirut y llevó a la suspensión de clases en Israel y de vuelos en el aeropuerto internacional de Teherán. Foto: Kawnat HAJU / AFP
    La escalada ocurre tras nuevos bombardeos israelíes en Beirut y llevó a la suspensión de clases en Israel y de vuelos en el aeropuerto internacional de Teherán. Foto: Kawnat HAJU / AFP
Agencia AFP
Redacción El Colombiano
hace 1 hora
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La tregua alcanzada entre Irán e Israel el pasado 8 de abril se rompió este domingo 7 de junio. El Ejército israelí informó que detectó e interceptó varios misiles lanzados desde territorio iraní hacia el norte de Israel, activando las sirenas de alerta en distintas localidades.

Tras los ataques, el Gobierno israelí anunció la suspensión de las actividades educativas para este lunes en todo el país. Según un comunicado conjunto del Ministerio de Educación y el Comando del Frente Interior, la medida fue adoptada después de evaluar la situación de seguridad derivada de los lanzamientos.

También le puede interesar: Estados Unidos e Irán reactivaron los ataques en pleno cese al fuego y ponen en riesgo las negociaciones de paz

La respuesta iraní llegó luego de nuevos bombardeos israelíes contra los suburbios del sur de Beirut, capital del Líbano, una zona considerada bastión del movimiento chiita Hezbolá.

Desde Teherán, el general Alí Abdollahi, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas iraníes, aseguró que Israel “cruzó todas las líneas rojas” con sus recientes operaciones en Líbano y advirtió que cualquier ampliación de los ataques provocará una respuesta más severa.

Por su parte, Israel dejó claro que mantendrá su ofensiva militar. El portavoz del Ejército, general de brigada Effie Defrin, afirmó que las Fuerzas de Defensa de Israel continuarán operando en todo el territorio libanés y aumentarán la presión sobre Hezbolá.

Según el oficial, los ataques contra Beirut fueron una respuesta a los continuos lanzamientos de proyectiles contra comunidades israelíes del norte del país.

Ante la escalada, las autoridades iraníes suspendieron hasta nueva orden las operaciones en el aeropuerto internacional Imán Jomeini de Teherán, principal terminal aérea del país. El aeropuerto había retomado actividades apenas semanas atrás, después de permanecer cerrado durante parte del conflicto que estalló a finales de febrero.

Los nuevos enfrentamientos reavivan los temores de una expansión regional de la guerra, que ya involucra a Israel, Irán y Hezbolá en territorio libanés.

Aunque el cese al fuego de abril redujo temporalmente las hostilidades directas entre Teherán y Jerusalén, los acontecimientos de este domingo evidencian la fragilidad de la tregua y el riesgo de una nueva escalada militar en Oriente Medio.

Lea más: Irán acusa a EE. UU. de “trato discriminatorio” por negar visados para el Mundial

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