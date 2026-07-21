Irán intensifica la guerra en Oriente Medio y amenaza con extender el conflicto al mar Rojo

Dos semanas después de la reanudación de las hostilidades con Estados Unidos, Irán intensificó el martes sus ataques en Oriente Medio en una guerra total, según Teherán, que amenaza con extenderse al mar Rojo.

Si la república islámica ya controla el estratégico estrecho de Ormuz, sus aliados en Yemen, los rebeldes hutíes, afirmaron que quieren bloquear la navegación desde y hacia puertos sauditas en el mar Rojo.

El presidente Donald Trump declaró este martes que Estados Unidos “no ha terminado en absoluto” su campaña contra Irán, tras la décima noche consecutiva de bombardeos.

“Si nos fuéramos ahora, a Irán le llevaría 20, 25 años reconstruir”, afirmó a periodistas en la Casa Blanca.

Durante la guerra en Gaza, los rebeldes hutíes, que controlan amplias zonas de Yemen, ya perturbaron gravemente el tráfico marítimo mundial con lanzamientos de drones y misiles contra buques que pasaban por esa zona.

El lunes, anunciaron un “bloqueo marítimo contra el enemigo saudita criminal”, aliado de Estados Unidos.

No está claro cómo los rebeldes de Yemen pueden implementar este cerco contra uno de los principales productores mundiales de petróleo, que cuenta con sus puertos en el mar Rojo para esquivar el bloqueo iraní de Ormuz.

Trump también amenazó este martes a los hutíes y afirmó que si avanzan en el cerco se encargará de ellos.

“Ya lo saben, lo hemos hecho antes con los hutíes, y hace tiempo que no sabemos nada de ellos desde que tomamos las medidas que tomamos en su momento”, afirmó.

Los expertos también alertan de una posible perturbación de la navegación en el estrecho de Bab el Mandeb, en la costa sur de Yemen, que da acceso al mar Rojo y es vía de paso hacia el canal de Suez y el Mediterráneo.

Tras el anuncio, los precios del petróleo alcanzaron el lunes su nivel más alto desde hacía un mes y, aunque el martes bajaron ligeramente, el barril de Brent sigue sobre 90 dólares.

“Presión psicológica”

En el otro extremo de la península de Arabia, las tensiones en torno al control de Ormuz condujeron a la reanudación el 7 de julio de las hostilidades entre Irán y Estados Unidos.

Los bombardeos alcanzaron niveles sin precedentes desde el primer alto el fuego acordado en abril y reforzado a mediados de junio por un protocolo de acuerdo que debía conducir al final de la guerra.

Como ya hizo al comienzo de los bombardeos israelo-estadounidenses el 28 de febrero, Irán respondió con ataques a aliados de Washington en el Golfo y Oriente Medio como Siria, Jordania o Irak.

En las últimas 24 horas, Jordania, Baréin y Kuwait denunciaron ataques con drones y misiles iraníes.

“El enemigo deberá prepararse para olas de drones y ataques de misiles aún más decisivos y poderosos”, afirmaron el martes los Guardianes de la Revolución.

Este ejército ideológico de Irán aseguró que sus fuerzas habían destruido sistemas de defensa antiaérea e instalaciones de radares en Baréin y Kuwait.

En este segundo país, las autoridades pidieron a la población que racione el uso de aire acondicionado después de denunciar que Teherán había atacado instalaciones de desalinización y centrales eléctricas.

Naser al Dhafiri, un funcionario kuwaití de unos 40 años, asegura que los ataques y el miedo a los cortes de electricidad en este tórrido país generan “una inmensa presión psicológica” en la población.

“Lo que Kuwait experimenta hoy es algo que no experimentamos ni siquiera durante la invasión de Irak (en 1991) en cuanto a presión psicológica y de no saber adónde van las cosas”, afirma.

En el otro bando, Irán está inmerso en una guerra total, declaró su presidente, Masud Pezeshkian.

“Seguimos luchando por cubrir nuestras necesidades básicas y, ahora, además, tenemos que hacer frente a la destrucción causada por la guerra”, afirmó Shahin, una bordadora de 34 años en Iranshahr, en el centro de Irán.

Pakistán llama a moderación de todas las partes

Por el momento no se vislumbra ningún avance diplomático concreto, a pesar de la visita a Pakistán, mediador del conflicto, del ministro del Interior iraní Eskandar Momeni.

Durante la reunión, el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, “instó a todas las partes a actuar con moderación y a abstenerse de tomar medidas que pudieran desestabilizar aún más la región”.

Por ahora, los ataques estadounidenses dejaron al menos 50 muertos y más de 500 heridos del lado iraní desde la reanudación de los combates, según el último balance oficial publicado el viernes.

Del lado estadounidense, tres militares fallecieron en Jordania e Irak en los últimos días.