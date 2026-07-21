A prisión dos policías que se habrían apropiado de dinero y armas durante una requisa en Copacabana, Antioquia

La Fiscalía General de la Nación judicializó a dos patrulleros de la Policía Nacional, investigados por su presunta participación en un procedimiento irregular ocurrido en el municipio de Copacabana, norte del Valle de Aburrá, donde, al parecer, se apropiaron de dinero en efectivo y de dos armas traumáticas que portaban dos ciudadanos.

Los uniformados fueron identificados como Jainer Alonso Suárez Guette e Istvan Alexis López Rodríguez, quienes deberán responder por los hechos registrados el 31 de agosto de 2025.

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De acuerdo con la investigación adelantada por un fiscal especializado en delitos contra la administración pública de la Seccional Medellín, ese día los policías detuvieron a una pareja que se movilizaba en motocicleta.

Durante la inspección habrían encontrado un bolso en el que transportaban dos armas de baja letalidad y más de 9 millones de pesos en efectivo.