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A prisión dos policías que se habrían apropiado de dinero y armas durante una requisa en Copacabana, Antioquia

Con base en el material probatorio, los dos uniformados fueron presentados ante un juez de control de garantías, quien avaló la imputación por los delitos de concusión y peculado por apropiación.

  • Ambos patrulleros no aceptaron los cargos imputados por la Fiscalía. FOTO Fiscalía General de la Nación.
    Ambos patrulleros no aceptaron los cargos imputados por la Fiscalía. FOTO Fiscalía General de la Nación.
El Colombiano
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hace 4 horas
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La Fiscalía General de la Nación judicializó a dos patrulleros de la Policía Nacional, investigados por su presunta participación en un procedimiento irregular ocurrido en el municipio de Copacabana, norte del Valle de Aburrá, donde, al parecer, se apropiaron de dinero en efectivo y de dos armas traumáticas que portaban dos ciudadanos.

Los uniformados fueron identificados como Jainer Alonso Suárez Guette e Istvan Alexis López Rodríguez, quienes deberán responder por los hechos registrados el 31 de agosto de 2025.

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De acuerdo con la investigación adelantada por un fiscal especializado en delitos contra la administración pública de la Seccional Medellín, ese día los policías detuvieron a una pareja que se movilizaba en motocicleta.

Durante la inspección habrían encontrado un bolso en el que transportaban dos armas de baja letalidad y más de 9 millones de pesos en efectivo.

Según el ente acusador, tras la interceptación las dos personas fueron trasladadas hasta un motel del sector, donde los patrulleros, presuntamente, les exigieron una suma de dinero a cambio de no iniciar un proceso judicial por un supuesto porte ilegal de armas.

Las pesquisas también permitieron establecer que, al finalizar el procedimiento, las víctimas habrían sido despojadas del bolso con el dinero y las armas. Además, la Fiscalía indicó que ninguno de esos elementos fue reportado ni puesto a disposición de la autoridad competente, como lo exige el procedimiento legal.

Con base en el material probatorio recopilado, los dos uniformados fueron presentados ante un juez de control de garantías, quien avaló la imputación por los delitos de concusión y peculado por apropiación.

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Aunque los patrulleros no aceptaron los cargos formulados por la Fiscalía, el juez decidió imponerles medida de aseguramiento en establecimiento carcelario mientras avanza el proceso judicial.

El caso continúa bajo investigación para esclarecer plenamente las circunstancias en las que se habría desarrollado el procedimiento y determinar las responsabilidades correspondientes.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Por qué fueron enviados a prisión los dos policías en Copacabana?
La Fiscalía les imputó los delitos de concusión y peculado por apropiación, al considerar que presuntamente se quedaron con dinero en efectivo y dos armas traumáticas durante un procedimiento realizado en agosto de 2025.
¿Qué ocurrió durante el procedimiento en Copacabana?
Según la investigación, los uniformados interceptaron a una pareja que se movilizaba en motocicleta y posteriormente, al parecer, les exigieron dinero para no judicializarlos, además de apropiarse de un bolso que contenía más de nueve millones de pesos y dos armas de baja letalidad.
¿Los policías seguirán vinculados al proceso?
Sí. Aunque no aceptaron los cargos, un juez les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso judicial.

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