Cerca de 3.400 personas podrían estar muriendo a causa del calor cada día en la India

El mercado abre y cierra más temprano. Las frutas y verduras se pudren más rápido. Albañiles y obreros luchan más con el dolor de cabeza y los mareos que con su propia labor. Niños y ancianos se enferman de vómito, diarrea y fiebre. Las calles se ven desoladas. Este es el panorama que recoge BBC News sobre la actual ola de calor en la ciudad de Banda, India.
La región más afectada es el norte del país, donde el calor se asienta con mayor intensidad. En la ciudad de Banda, ubicada en el estado de Uttar Pradesh, a unos 450 kilómetros al sureste de Nueva Delhi, los termómetros alcanzaron los 47,6°C, cerca del máximo histórico del país de 51°C.
“Desde que se intensificó el calor, recibimos entre 15 y 20 casos al día, en su mayoría niños y ancianos”, dijo K. Kumar, superintendente médico jefe del Hospital Distrital de Mujeres, a BBC. “Los síntomas más comunes son diarrea, vómitos y fiebre.”
Pero la gravedad del fenómeno va más allá de los síntomas visibles. El calor mata, y en India nadie sabe con certeza cuántos.
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