Tragedia en Barcelona: cinco adolescentes murieron en el incendio de un desván

La conflagración ocurrió en un edificio de Manlleu, localidad situada a una hora de Barcelona. Las autoridades continúan investigando para esclarecer las causas de lo sucedido. Conozca más detalles de la tragedia.

  • Cinco menores de edad murieron en medio de un incendio en un desván en Barcelona. FOTO: Captura de video
    Cinco menores de edad murieron en medio de un incendio en un desván en Barcelona. FOTO: Captura de video
Agencia AFP
hace 5 horas
bookmark

Cinco adolescentes murieron el lunes por la noche al incendiarse la buhardilla de un edificio de la localidad española de Manlleu, cerca de Barcelona, informaron los bomberos de la región de Cataluña.

“Cinco personas murieron esta noche y cuatro más resultaron heridas leves en un incendio en un edificio” de Manlleu, localidad a una hora de Barcelona, informaron los bomberos en un comunicado difundido después de la medianoche, aclarando que el “fuego se originó en el trastero” del bloque de pisos.

Lea también: ¡Tremendo susto! Un carro se incendió en plena marcha en el barrio Buenos Aires

Las víctimas, según las primeras informaciones, serían cinco jóvenes que se encontraban en este desván de almacenaje situado en la azotea del edificio.

La mayoría de ellos podrían ser menores de edad, según indicó en la televisión pública catalana Elia Tortolero, representante del gobierno catalán, quien pidió, sin embargo, esperar a que concluyan las investigaciones antes de dar información sobre las identidades y edades de las víctimas.

“Parece que son todos menores”, pero “aún tienen que confirmárnoslo”, subrayó Tortolero. Por el momento, se desconocen las causas del accidente o el motivo de la reunión de los jóvenes, agregó.

“Hay una investigación abierta que nos determinará cuáles son las causas tanto del accidente, de que allí se originara un fuego, como de que estuvieran todos esos jóvenes allí”, indicó.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña informó de que hay una “causa abierta para investigar las causas de lo ocurrido”, en un mensaje en X.

<p>Localidad Manlleu. Edificio en el que murieron los cinco jóvenes. </p><p>Fotografías: Siu Wu (EFE) y Andrea Villoria (Cadena SER).</p><p>EL PAÍS</p>

Localidad Manlleu. Edificio en el que murieron los cinco jóvenes.

Fotografías: Siu Wu (EFE) y Andrea Villoria (Cadena SER).

EL PAÍS

Los bomberos explicaron que fueron alertados por los vecinos de la presencia de humo en la escalera y que, cuando el fuego se dio por extinguido, “se localizó a la primera víctima, una persona en situación de parada cardiorrespiratoria”.

Entonces, “los bomberos agilizaron al máximo los trabajos de búsqueda de personas, y dentro del trastero se encontraron cuatro más”. “No se pudo hacer nada por sus vidas”, añadieron.

Las muestras de pesar por la tragedia ocurrida en este municipio situado en el interior de la provincia de Barcelona, y de alrededor de 21.000 habitantes, no han dejado de sucederse.

“Expresamos el más profundo pésame por la trágica pérdida de cinco jóvenes a consecuencia del incendio ocurrido en nuestro municipio”, expresó el Ayuntamiento de Manlleu, en un comunicado en las redes sociales, donde informó que se decretaron tres días de luto en el municipio.

“Conmocionado por la muerte de cinco personas a consecuencia de un incendio en un edificio de Manlleu. Mi más sentido pésame a sus familiares y amistades”, afirmó el presidente regional catalán, Salvador Illa, en su cuenta de X.

Siga leyendo: Tres personas murieron tras incendios estructurales en el Aburrá este fin de semana

